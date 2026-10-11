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Έτρεχε η Πυροσβεστική, στις 5:20 το πρωί, μετά από πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα.

Το εν λόγω αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο στον δρόμο, έξω από την οικία του ιδιοκτήτη, στο Τραχώνι της Λεμεσού.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με χρήση πυροσβεστήρα και νερό από λάστιχο κήπου.

Από μέρους μας έγινε επιθεώρηση και τελική κατάσβεση. Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία σε συνεργασία με τις Βρετανικές Βάσεις.