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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια βυθίστηκε, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διήλθε το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων του κόσμου πριν από τον πόλεμο, και στοχοποιεί τακτικά πλοία που επιχειρούν να το κάνουν χωρίς την άδειά του.

«Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παραβιάζοντας τους κανονισμούς, προσπαθώντας να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ μέσω ενός μη εξουσιοδοτημένου και επικίνδυνου περάσματος, χτύπησε σε νάρκη, η οποία εξερράγη», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών.

More footage of the container ship that collided with a naval mine and sank in the southern Strait of Hormuz with 2,500 containers



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Μετά από πυρκαγιά, το πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια, «βυθίστηκε» στο νότιο μέρα των Στενών, υπογράμμισε η ανακοίνωση.

Εικόνες που δημοσίευσαν οι Φρουροί δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται από ένα πλοίο, ενώ δεκάδες εμπορευματοκιβώτια που έπεσαν στη θάλασσα επιπλέουν στην επιφάνεια.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν τα Στενά χωρίς την άδειά της.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Αυτή την εβδομάδα ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών, ναύαρχος Αλί Οζμάι, είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρείται «εχθρικό» και θα βρίσκεται αντιμέτωπο με «αυστηρά μέτρα».

protothema.gr