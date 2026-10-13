Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δύο εμπορικά πλοία, ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, επλήγησαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα συμβάντα. Δεν διευκρινίστηκε αν από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές ή θύματα.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν τα Στενά χωρίς την άδειά της.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

protothema.gr