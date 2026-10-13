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Σε κάθειρξη από 40 χρόνια έως ισόβια καταδικάστηκε ο Ντουέιν «Κέφι Ντι» Ντέιβις, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την οργάνωση της δολοφονίας του θρυλικού ράπερ Tupac Shakur το 1996, στο Λας Βέγκας. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία που συγκλόνισε τη μουσική βιομηχανία.

Ο 63χρονος άντρας εμφανίστηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ενώπιον δικαστηρίου στη Νεβάδα για την ανακοίνωση της ποινής του. Το δικαστήριο του επέβαλε κάθειρξη από 20 χρόνια έως ισόβια για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και επιπλέον ποινή από 20 χρόνια έως ισόβια λόγω της χρήσης όπλου. Ο Ντέιβις αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Πριν από την ανακοίνωση της απόφασης, ο εισαγγελέας Μαρκ ΝτιΤζιάκομο αναφέρθηκε στο ποινικό παρελθόν του Ντέιβις, υποστηρίζοντας ότι του άξιζε η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή. Όπως είπε: «Έχετε μπροστά σας έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί οκτώ φορές για κακουργήματα και ο οποίος διέπραξε αυτό το έγκλημα σε βάρος αυτής της οικογένειας, αυτών των αδελφών. Και πρέπει να αναρωτηθείτε: Για αυτό το έγκλημα, για αυτόν τον άνθρωπο, ποια ποινή του αξίζει; Όποια κι αν είναι τελικά η απόφασή σας, κατά τη γνώμη μου του αξίζει η μεγαλύτερη δυνατή ποινή, γιατί την έχει κερδίσει με τις πράξεις του, τη συμπεριφορά του και με αυτό που είναι ως άνθρωπος σήμερα».

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ντέιβις, Μάικλ Σανφτ, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Ντέιβις απευθύνθηκε στον δικαστή λέγοντας ότι το μόνο που θέλει είναι «να πάρει πίσω τα πράγματά του» που είχαν κατασχεθεί από το σπίτι του.

BREAKING: Duane "Keffe D" Davis is sentenced to 40 years to life for the murder of Tupac Shakur. https://t.co/dimjmBrEn4 October 13, 2026

Η αδελφή του Tupac προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς μιλούσε για τη σχέση της με τον ράπερ, αλλά και για τις προσωπικές της δυσκολίες, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει διαταραχή μετατραυματικού στρες και ψυχικά τραύματα. «Ο Tupac είναι πραγματικά το φωτεινό μου αστέρι, ο λαμπερός μου πρίγκιπας. Είναι εκείνος στον οποίο ο Θεός εμπιστεύτηκε τη φροντίδα μου. Η μητέρα μου είχε δύο παιδιά και ο Θεός μού τον χάρισε για να είναι ο σύντροφός μου σε όλη τη ζωή», είπε.

«Πέρασα 30 χρόνια χωρίς τον άνθρωπο που με προστάτευε. Πιστεύω ότι, αν έχει αξία έστω και μία ανθρώπινη ζωή, αν έχουν αξία όλες οι ζωές, τότε σίγουρα είχε αξία και η ζωή αυτού του ανθρώπου», πρόσθεσε. Ο άλλος αδελφός του, o Μορίς, πήρε επίσης τον λόγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής, ζητώντας να επιβληθεί στον κατηγορούμενο η αυστηρότερη δυνατή τιμωρία.

«Οι συνέπειες της δολοφονίας του αδελφού μου ήταν καταστροφικές, σπαρακτικές και οδυνηρές. Για εμένα, την οικογένειά μου και όλους τους θαυμαστές και τους ανθρώπους που αγαπούσαν τον Tupac. Δεν πρόλαβε να αποκτήσει παιδιά, δεν είδε τα ανίψια του να μεγαλώνουν και δεν είχε την ευκαιρία να δικαστεί. Το μόνο που έλαβε ήταν μια θανατική καταδίκη. Γι’ αυτό ζητώ τη μεγαλύτερη δυνατή ποινή, κύριε δικαστά», δήλωσε.

Τον Αύγουστο, ο Ντέιβις κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με χρήση όπλου, με σκοπό την προώθηση, ενίσχυση ή υποστήριξη εγκληματικής συμμορίας. Η καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από δίκη αρκετών εβδομάδων στο Λας Βέγκας. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ο Ντέιβις οργάνωσε τη δολοφονία του Σακούρ, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, στο Λας Βέγκας.

Οι αρχές υποστήριξαν ότι ο Ντέιβις παρέδωσε το όπλο στον δράστη που πυροβόλησε τον ράπερ. Ως πιθανοί εκτελεστές είχαν αναφερθεί είτε ο ανιψιός του Ντέιβις, Ορλάντο «Μπέιμπι Λέιν» Άντερσον, είτε ένας άλλος άνδρας που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την υπόθεση «γεμάτη από έμμεσες αποδείξεις», επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Ντέιβις όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε μέσα ενημέρωσης όσο και στην αυτοβιογραφία του, αποτελούσαν στοιχεία που αποδείκνυαν τη συμμετοχή του στη δολοφονία. «Εδώ και σχεδόν 18 χρόνια, ο Ντουέιν Ντέιβις λέει στην αστυνομία, στην τηλεόραση, σε βιβλία, σε συνεντεύξεις στο YouTube, σε οποιονδήποτε είναι πρόθυμος να τον ακούσει, ότι είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία του Tupac», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, ο συνήγορος υπεράσπισης, Μάικλ Σανφτ, υποστήριξε ότι τα μοναδικά στοιχεία που συνέδεαν τον πελάτη του με τη δολοφονία ήταν οι δικές του αυτοενοχοποιητικές δηλώσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν από μόνες τους να θεωρηθούν αποδεδειγμένα γεγονότα. «Πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα: Γιατί βρισκόμαστε εδώ, 30 χρόνια αργότερα, αν ο Ντουέιν Ντέιβις είχε πράγματι ομολογήσει, αν είχε πραγματικά ομολογήσει;», δήλωσε.

Ο Tupac δολοφονήθηκε το 1996, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι στο Πάρανταϊς της Νεβάδας. Δέχθηκε τέσσερις σφαίρες και υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία 25 ετών.

protothema.gr