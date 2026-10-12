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Σε εννέα ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε σπίτι στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, την Παρασκευή.

Ο δράστης, ένας 45χρονος άνδρας που δεν κατονομάζεται, άνοιξε πυρ την Παρασκευή γύρω στις 5 το απόγευμα σε κατοικία στο Έρι που ζούσαν μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

ΗΠΑ: Μικρά παιδιά ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και η κόρη του, η 24χρονη Ατζελίνα Στόουν η οποία ήταν έγκυος. Το αγέννητο παιδί της, η Κάιρι, και τα δύο άλλα μικρά παιδιά της, ο πεντάχρονος Ισαΐα και η μόλις δύο ετών Αμαριάνα ήταν επίσης ανάμεσα στα θύματα.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όταν το σύστημα ShotSpotter, το οποίο ανιχνεύει πυροβολισμούς, τους ειδοποίησε για δύο πυροβολισμούς στον δρόμο όπου σημειώθηκε το μακελειό. Όταν έφτασαν, εντόπισαν έξω από το σπίτι τα πτώματα δύο γυναικών, ηλικίας 37 και 51 ετών. Μέσα στην κατοικία βρέθηκαν επίσης νεκροί ένας 19χρονος, ένας 21χρονος και μια 44χρονη. Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τα ονόματα των θυμάτων, αλλά σύμφωνα με δύο σελίδες στο GoFundMe, η Λόρα Ρόμπερτς και η φίλη της Tουάιλα Τάνερ σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τα παιδιά.

«Στις 9 Οκτωβρίου στο Έρι της Πενσιλβάνια, η Τουάιλα Τάνερ έχασε τραγικά τη ζωή της ενώ προσπαθούσε με γενναιότητα να βοηθήσει μια φίλη της να προστατεύσει την οικογένειά της από ένα βίαιο και επικίνδυνο άτομο. Σε μια στιγμή θάρρους και ανιδιοτέλειας, η Τουάιλα έθεσε τον εαυτό της σε κίνδυνο για να βοηθήσει τους άλλους», ανέφερε η σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για την Τάνερ. Σε ανάρτηση στο Facebook αναφέρεται επίσης ότι η Ρόμπερτς, 37 ετών και μητέρα πέντε παιδιών, «έδωσε τη ζωή της προσπαθώντας να σώσει έναν άλλο άνθρωπο».

Ο πατέρας της Αμαριάννα, δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι ο ένοπλος ήταν ο πατέρας του Στόουν. «Ήταν το μωρό μου, αδερφέ, και μόλις το πήρε», δήλωσε στο Erie News Now, αναφερόμενος στην εκλιπούσα κόρη του. «Το όνομά της ήταν Αμαριάννα. Ήταν το πιο όμορφο μωρό που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο Θεός».

🚨#UPDATE: Relatives of the victims are speaking out after 9 people were found dead in a mass shooting at a home in Erie, Pennsylvania, including a nearly 2 year-old girl, a 5 year-old boy, and an 8 months-pregnant woman.



Josiah Alexander Ezekiel, the father of the nearly 2… pic.twitter.com/KNSwFA74xM October 11, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους πυροβολισμούς μέσα στο σπίτι, προτού δύο γυναίκες «αναστατωμένες», αρχίσουν να χτυπούν την εξώπορτα. Στη συνέχεια, ο δράστης βγήκε έξω, τις πυροβόλησε και τις σκότωσε προτού επιστρέψει στο σπίτι και στρέψει το όπλο στον εαυτό του, ανέφερε η αστυνομία.

Οι συνθήκες γύρω από το μακελειό παραμένουν υπό διερεύνηση, αλλά σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με ζήτημα ψυχικής υγείας.

iefimerida.gr