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Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (13/10) στην περιοχή όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco, στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, μία πηγή ανέφερε ​ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν πάρει φωτιά, ενώ σύμφωνα με πηγές είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης του κτιρίου.

Μία άλλη πηγή ισχυρίζεται ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν ​χτυπηθεί, προσθέτοντας ότι δεν ήταν σαφές ​αν το κτίριο είχε χτυπηθεί άμεσα ή από ‌⁠συντρίμμια.

🚨BREAKING: Footage Of A Yemeni Ballistic Missile Striking ARAMCO HQ In Dhahran



Three missiles were fired, the other two targeted the airport & an ARAMCO facility in Riyadh. pic.twitter.com/YQVF5fWUhZ — MintPress News (@MintPressNews) October 13, 2026

Η συμμαχία υπό τη ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι θραύσματα πυραύλου που είχε αναχαιτίσει και καταστρέψει στο Νταχράν είχαν πέσει σε κατοικημένη περιοχή, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι υπάλληλοι της Aramco έλαβαν οδηγίες να εργαστούν από το σπίτι την Τετάρτη.

Η Σαουδική Πολιτική Άμυνα εξέδωσε αργότερα προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο στην πρωτεύουσα Ριάντ, ενώ στη συνέχεια ακούστηκε ένας δυνατός κρότος στην πόλη.

protothema.gr