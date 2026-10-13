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Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), το ενδεχόμενο να επικοινωνήσει με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayyip Erdogan), προκειμένου να ζητήσει την παρέμβασή του για τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας στην πολεμική σύγκρουση με τους Χούθι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ άσχημη» τη συμπεριφορά των υεμενιτών ανταρτών, μετά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον του βασιλείου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητήσει την παρέμβαση του Τούρκου προέδρου. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε οποιοδήποτε αίτημά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Q: Are you asking Türkiye to join the response with Yemen?



Trump: I might do it. President Erdogan is a great friend of mine. I have a lot of respect for President Erdogan. pic.twitter.com/L3LZrT3jsu — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Συνεχίζονται οι αλληλοεπιθέσεις

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, βρίσκονται σε εμφύλια σύρραξη με τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης, οι οποίες λαμβάνουν στήριξη από τη Σαουδική Αραβία, από το 2014.

Το τελευταίο διάστημα όμως, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε εμπορικά σκάφη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ενώ πραγματοποίησαν και πλήγματα κατά του διεθνούς αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο 14 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 300.

Το σαουδαραβικό υπουργικό συμβούλιο, μετά από συνεδρίαση στο Ριάντ με επικεφαλής τον πρίγκιπα Μοχάμεντ, εξέδωσε προειδοποίηση ότι οι Χούθι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τα επαναλαμβανόμενα πλήγματά τους κατά του βασιλείου.

Επιπλέον, διαμηνύθηκε ότι η Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται να δεχτεί καμία απειλή κατά της εθνικής της ασφάλειας ή της ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: iefimerida.gr