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Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση που εξέδωσαν οι σαουδαραβικές αρχές προς τους κατοίκους της πρωτεύουσας μέσω μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα.
Το Ριάντ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης τις τελευταίες ημέρες.
«Η ζώνη είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Κρατήστε την ψυχραιμία σας, παραμείνετε στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα», ανέφερε το μήνυμα των αρχών.
Μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για τρεις εκρήξεις στην πόλη.
Οι αρχές ήραν τον συναγερμό έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ, ενώ φέρεται να αναβλήθηκε ο αγώνας της Αλ Νασρ για το Τσάμπιονς Λίγκ Ασίας.