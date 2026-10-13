Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αφαίρεση υφιστάμενων κυρτωμάτων από το οδικό του δίκτυο, ενημερώνει τους δημότες του σε ανακοίνωση, ο Δήμος Λατσιών – Γερίου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει, οι εργασίες αφορούν 20 κυρτώματα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λατσιών, 16 κυρτώματα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γερίου, ανακατασκευή 2 υφιστάμενων κυρτωμάτων τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα, αντικατάσταση ενός υφιστάμενου κυρτώματος με υπερυψωμένη διάβαση πεζών, και κατασκευή υπερυψωμένου πλατό.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ενδέχεται να παρατηρηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθυστερήσεις ή άλλες μικρές δυσκολίες στην ομαλή διακίνηση των οδηγών στις επηρεαζόμενες περιοχές, αναφέρεται.

Ο Δήμος Λατσιών – Γερίου απολογείται εκ των προτέρων για τυχόν ταλαιπωρία ή αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστεί τους δημότες για την κατανόηση, την υπομονή και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο Δήμος αναφέρει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη και ασφαλέστερη ολοκλήρωση των εργασιών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διακίνησης και της οδικής ασφάλειας προς όφελος όλων των δημοτών.

ΚΥΠΕ