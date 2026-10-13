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Καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ότι έχει ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό την Τρίτη (13/10), μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζου. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν την ύπαρξη κακοήθειας.

Οι γιατροί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα του Πάπα, ανέφερε ακόμη το Βατικανό.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη διάγνωση αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα, πρόσθεσε το Βατικανό σε ιατρικό δελτίο μετά την επέμβαση. Σύμφωνα με το δελτίο, υπήρχε η υποψία από τις προεγχειρητικές εξετάσεις και επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Ο 71χρονος Πάπας παρέμεινε στο χειρουργείο για περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η ίδια η χειρουργική επέμβαση διήρκεσε περίπου 90 λεπτά.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής και δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές, μεταδίδει το Associated Press.

Ο Πάπας είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο «Τζεμέλι» της Ρώμης νωρίτερα σήμερα Τρίτη, από την κύρια είσοδο και χαιρέτησε δεκάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν. Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε από ομάδα υπό την ηγεσία του επικεφαλής θωρακοχειρουργού του «Τζεμέλι», Στέφανο Μαργκαριτόρα.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο προκάθημενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα παρέμενε στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ότι είχαν ακυρωθεί όλες οι συναντήσεις του μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Όπως είπε ο ίδιος απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την περασμένη Κυριακή, το οζίδιο διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο και τα όριά του είναι ιδιαίτερα σαφή. Είπε ότι η σύσταση των γιατρών ήταν να αφαιρεθεί.

Τα πνευμονικά οζίδια είναι μικρές αλλοιώσεις που εντοπίζονται στον σπογγώδη ιστό των πνευμόνων. Έχουν διάμετρο έως 3 εκατοστά και μπορεί να έχουν στρογγυλό ή ακανόνιστο σχήμα. Είναι συνηθισμένο εύρημα και δεν είναι πάντα καρκινικά, όσα αφαιρούνται ελέγχονται για την πιθανότητα νεοπλασίας.

Το αδενοκαρκίνωμα είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου του πνεύμονα σε καπνιστές και μη καπνιστές.

Πηγή: protothema.gr