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Ο πάπας Λέων δήλωσε την Κυριακή ότι οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή μάζα στον πνεύμονά του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ιατρικού ελέγχου και ότι αυτή την εβδομάδα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή της.

Ο 71χρονος Λέων, απευθυνόμενος στους προσκυνητές στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη προσευχή του, ανέφερε ότι η ανάπτυξη ήταν «σαφώς οριοθετημένη» και εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο.

«Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια ορισμένων ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν έναν όζο στον πνεύμονά μου» δήλωσε ο ποντίφικας. «Εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι σαφώς οριοθετημένος».

«Οι γιατροί θεωρούν ότι είναι σκόπιμο να γίνει επέμβαση και, ακολουθώντας τη συμβουλή τους, αποφάσισα να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του», ανέφερε. «Η επέμβαση έχει ήδη προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες».

Το Γραφείο Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε ότι η ανάρρωση του πάπα μετά τη χειρουργική επέμβαση αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

skai.gr