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Σοκ έχει προκαλέσει στη Μαρμπέγια της Ισπανίας η εν ψυχρώ δολοφονία 57χρονου πλαστικού χειρουργού μέσα στην κλινική του, όπου μασκοφόρος εισέβαλε και τον πυροβόλησε στο κεφάλι μπροστά σε ασθενή. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 18χρονος από τη Σουηδία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.



Ο 57χρονος Αλεξάντερ Ασλάνι, ο οποίος είχε εκατοντάδες χιλιάδες followers στα social media στα οποία παρουσίαζε τη δουλειά του, δολοφονήθηκε την Τετάρτη μέσα στην κλινική Cirumed, την οποία είχε ιδρύσει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ο δολοφόνος μπήκε στην κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης Μαρμπέγια, και πυροβόλησε επανειλημμένα και στο κεφάλι τον γιατρό, μπροστά σε πελάτες, προτού διαφύγει με μοτοσικλέτα.

Ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του Ασλάνι, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου από τη Σουηδία ως υπόπτου για την εκτέλεση του γιατρού.

Ψάχνουν αν υπήρχε συμβόλαιο θανάτου

Όπως αναφέρει η Daily Mail, λίγο πριν από τη σύλληψη, έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί ερευνούσαν το ενδεχόμενο ο Ασλάνι, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε εργαστεί σε βρετανικά νοσοκομεία να είχε γίνει στόχος εκτελεστών που προσέλαβαν συγγενείς ασθενή.

Το ειδησεογραφικό μέσο 101TV από την πλευρά του μετέφερε ότι εξετάζεται το έγκλημα να συνδέεται με τον θάνατο, στο χειρουργικό τραπέζι, ενός εύπορου ασθενούς από τη Νότια Αμερική. Ωστόσο, πηγές που βρίσκονταν κοντά στον δολοφονημένο χειρουργό υποστήριζαν ότι δεν είχε χάσει ποτέ ασθενή υπό αυτές τις συνθήκες.

Η τοπική εφημερίδα Sur μετέδωσε, παράλληλα, ότι γυναίκα είχε στείλει απειλητικά μηνύματα λίγες ώρες πριν από την επίθεση, στα οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα θεραπείας που είχε υποβληθεί και ζητούσε επιστροφή χρημάτων.

protothema.gr