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Σε πρόσφατη επικοινωνία του με την Άννα Βίσση αναφέρθηκε ο Νίκος Γρίτσης, αποκαλύπτοντας πως η γνωστή τραγουδίστρια του ζήτησε να της προτείνει τραγούδια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας στο προσεχές διάστημα.

Ο στιχουργός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Επόμενη Κίνηση», που μεταδόθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του συνθέτη να έχει ο ίδιος τον λόγο για το ποιοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τα τραγούδια που έχει δημιουργήσει.

Αρχικά, ο Νίκος Γρίτσης ανέφερε γενικότερα, ότι έχει επικοινωνήσει με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα και στη συνέχεια έκανε γνωστό ότι πριν από λίγες ημέρες του ζητήθηκε να προτείνει τραγούδια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με την καλλιτέχνιδα.

Όπως εξήγησε, η επικοινωνία έγινε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η κόντρα ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι: «Έχει τύχει να μιλήσω μαζί τους. Πρόσφατα μου έχει ζητηθεί από την πλευρά της κυρίας Βίσση να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον. Πριν γίνει αυτό, 3-4 μέρες πριν».

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Σε άλλο σημείο, ο στιχουργός διευκρίνισε ότι στον καλλιτεχνικό χώρο τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, καθώς ακόμη και τραγούδια που έχουν επιλεγεί για έναν δίσκο ενδέχεται τελικά να αντικατασταθούν.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως το να γράψει τραγούδια για την Άννα Βίσση αποτελεί μια επιθυμία που έχει εδώ και χρόνια: «Τώρα βέβαια αυτά δεν μπορείς να τα ξέρεις ποτέ στον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί και ένα τραγούδι που είναι σίγουρα σε ένα δίσκο μέσα μπορεί να αλλάξουν γνώμη και να βάλουν κάτι άλλο. Θα ήθελα να γράψω στη Βίσση, είναι ένα απωθημένο παιδικών χρόνων».

Την Πέμπτη, γνωστοποιήθηκε και επίσημα μέσω ανακοίνωσης της δικηγόρου του Νίκου Καρβέλα, ότι θα αποφασίζει πλέον ο ίδιος ποιοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τα τραγούδια του. Πριν από λίγες ημέρες, άλλωστε, ανακάλεσε την εντολή που είχε αναθέσει στην Αυτοδιαχείριση για τη διαχείριση του καλλιτεχνικού του έργου

Ενδεικτική της στάσης του ήταν και η δήλωσή του μέσω της τελευταίας προσωπικής ανακοίνωσής του, την οποία έκλεισε με μια αναφορά στους μουσικούς πόρους, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τις εξελίξεις που ακολούθησαν λίγες ώρες αργότερα: «Χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν».

Στο δελτίο τύπου που απέστειλε η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Λαμβανομένων υπόψιν των πρόσφατων γεγονότων και συμπεριφορών που περιγράφονται αναλυτικά στα ήδη εκδοθέντα Δελτία Τύπου του ίδιου του κ. Νίκου Καρβέλα, ενημερώνουμε με το παρόν ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας, όπως έχει δικαίωμα, έχει ανακαλέσει από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, κατ’ εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 4481/2017, την εξουσία -μεταξύ άλλων- δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων δια ζωντανών ερμηνειών/εκτελέσεων (π.χ. συναυλία, ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης κλπ), ήδη από την 30η-9-2026.

Συνακόλουθα, τα ως άνω ανακληθέντα δικαιώματα, εφεξής, δεν νομιμοποιείται ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση να τα αδειοδοτεί σε τρίτους χρήστες, αλλά πλέον διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό/δικαιούχο ατομικά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας παραμένει μέλος του ΟΣΔ για τη διαχείριση από τον τελευταίο άλλων περιουσιακών εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραγουδιών του, όπως είναι η ραδιοφωνική, τηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση μηχανικά αναπαραχθέντων έργων (δημόσια εκτέλεση χωρίς ζωντανή ερμηνεία σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος).

Συνακόλουθα, εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Άννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο».

protothema.gr