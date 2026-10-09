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Για πρώτη φορά χθες, μετά από 14 χρόνια κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου (του τελευταίου γιατί έχουν προηγηθεί πολλά), για τις πανεπιστημιακές κλινικές, ακούσαμε τη φράση «θα ακολουθήσει η διαδικασία της κατ΄ άρθρον συζήτησης»!

Βεβαίως μέχρι να φθάσουμε εκεί, χρειάστηκε ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, να κόψει τη φόρα συγκεκριμένων κομμάτων και βουλευτών (ονόματα δεν λέμε) που με το άκουσμα για αλλαγές στο νομοσχέδιο, έσπευσαν σε κλάσματα δευτερολέπτου να θέσουν θέμα απόσυρσης και επανακατάθεσής του. Ευτυχώς, ο υπουργός ήταν σαφής και τους ενημέρωσε ότι οι αλλαγές μπορούν να κατατεθούν αυθημερόν. Να βάλουμε τον σταυρό μας να πάνε όλα καλά αυτή τη φορά γιατί το γεφύρι της Άρτας μάλλον είχε χαλάσει και χτιστεί λιγότερες φορές από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων μας ενημέρωσαν παρασκηνιακά, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε νόμο.

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