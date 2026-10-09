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Την υποχρεωτική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο πριν από το Διοικητικό Δικαστήριο, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του και την ενίσχυση της αυτονομίας του προτείνει ο Πρόεδρός του, Μάκης Γεωργίου, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου μετασχηματισμού του θεσμού για το 2027.

Στόχος των προτάσεων, όπως ανέφερε την Παρασκευή, είναι η ταχύτερη επίλυση των φορολογικών διαφορών, η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων. Η Κυβέρνηση στηρίζει τον μετασχηματισμό του Συμβουλίου, δήλωσε από την πλευρά της η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Οι τοποθετήσεις έγιναν σε ημερίδα με θέμα «Εφοριακό Συμβούλιο: Μετασχηματισμός 2027», που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Υποχρεωτικό στάδιο πριν από τη δικαστική προσφυγή

Η εισήγηση του κ. Γεωργίου προβλέπει τη θεσμοθέτηση της καταχώρισης ιεραρχικής προσφυγής μετά την υποβολή ένστασης σε φορολογικές βεβαιώσεις και πριν από την προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή θα επέτρεπε την καλύτερη αξιοποίηση της εξειδίκευσης του Συμβουλίου, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως εξωδικαστικό όργανο εξέτασης φορολογικών διαφορών. Με τις κατάλληλες αναβαθμίσεις, πρόσθεσε, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αποτελεσματικότερο οιονεί δικαστικό όργανο.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου υπογράμμισε ότι οι διαφορές μεταξύ του Τμήματος Φορολογίας και των φορολογουμένων πρέπει να επιλύονται σύντομα. Όπως εξήγησε, η παρατεταμένη δέσμευση οικονομικών πόρων δημιουργεί αβεβαιότητα και μπορεί να αποθαρρύνει επενδυτικές αποφάσεις.

Διεύρυνση αρμοδιοτήτων και διοικητική αυτονομία

Ο κ. Γεωργίου πρότεινε τη νομοθετική επέκταση της δικαιοδοσίας του Συμβουλίου σε περισσότερες κατηγορίες διαφορών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εγγραφές και διαγραφές στο μητρώο ΦΠΑ και χρηματικές ποινές.

Νέοι περιβαλλοντικοί και ψηφιακοί φόροι που συνδέονται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ναυτιλιακοί φόροι και φόροι χωρητικότητας.

Φορολογίες και τέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τελωνειακοί και καταναλωτικοί φόροι.

Ζητήματα διπλής φορολογίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, έπειτα από 27 χρόνια λειτουργίας, απαιτούνται αυτοτελής διοικητική δομή, διακριτός προϋπολογισμός και επαρκής στελέχωση, ώστε να διασφαλίζονται η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του θεσμού.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη υποβληθεί αίτηση τεχνικής στήριξης μέσω του προγράμματος TSI και αναμένεται απάντηση.

Ο μετασχηματισμός για το 2027, ο οποίος εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό 2026–2030, πρέπει, κατά τον κ. Γεωργίου, να αντιμετωπιστεί ως επένδυση στην οικονομία και τη φορολογική δικαιοσύνη.

Πική: Ψηφιακές προσφυγές και παρακολούθηση των υποθέσεων

Η κ. Πική διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει τον εκσυγχρονισμό του Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα, η διαφάνεια και η ποιότητα των διαδικασιών επηρεάζουν άμεσα πολίτες, επιχειρήσεις και την ασφάλεια δικαίου.

Ανέφερε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, αποσκοπεί σε ένα δικαιότερο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής και διοίκησης. Η αποτελεσματική εφαρμογή της, πρόσθεσε, προϋποθέτει ισχυρούς θεσμούς, σαφείς διαδικασίες και αξιόπιστους μηχανισμούς, ώστε οι φορολογούμενοι να προβάλλουν τις θέσεις τους και να λαμβάνουν αιτιολογημένες αποφάσεις.

Στις δυνατότητες αναβάθμισης περιέλαβε την ψηφιακή υποβολή προσφυγών, τη δημιουργία ολοκληρωμένου ψηφιακού φακέλου και την ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης.

Τόνισε επίσης την ανάγκη συστηματικής συλλογής στοιχείων για τον χρόνο εξέτασης, την παλαιότητα των εκκρεμοτήτων και τη σχέση νέων και ολοκληρωμένων υποθέσεων, προς ενίσχυση του προγραμματισμού και της λογοδοσίας.

Η κατηγοριοποίηση των υποθέσεων ανάλογα με την πολυπλοκότητά τους θα μπορούσε, όπως είπε, να επιτρέψει ταχύτερη εξέταση των απλούστερων και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των πιο σύνθετων. Παράλληλα, η δημοσιοποίηση αποφάσεων, με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να ενισχύσει την προβλεψιμότητα και να συμβάλει στην πρόληψη διαφορών.

Η Υφυπουργός συνέδεσε την αποτελεσματική επίλυση φορολογικών διαφορών με την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Οι επενδυτές, σημείωσε, αξιολογούν τόσο τους φορολογικούς συντελεστές και τη σταθερότητα του πλαισίου όσο και τον τρόπο διαχείρισης διαφωνιών με τη φορολογική διοίκηση.

Πογιατζή: Ενημέρωση των πολιτών και λογοδοσία

Η Επίτροπος του Πολίτη, Ειρήνη Πογιατζή, υπογράμμισε ότι οι μηχανισμοί επίλυσης φορολογικών διαφορών συνδέονται με τη δημοκρατική λειτουργία του κράτους και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Όπως ανέφερε, η άσκηση ένστασης ή προσφυγής, πέρα από την προάσπιση του έννομου συμφέροντος του φορολογουμένου, συμβάλλει στη λογοδοσία της διοίκησης και στη βελτίωση των διοικητικών αποφάσεων.

Ζήτησε ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, ενίσχυση της στελέχωσης και καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Έδωσε επίσης έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους, καθώς η ουσιαστική συμμετοχή προϋποθέτει γνώση των διαδικασιών και εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στις πλατφόρμες e-Πολίτης, e-Έκφραση και e-Διαβούλευση ως εργαλεία αμφίδρομης επικοινωνίας με την εκτελεστική εξουσία.

Κουρσάρης: Έγκαιρες αποφάσεις με μειωμένο κόστος

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, Νικόλας Κουρσάρης, τόνισε ότι η αξιοπιστία του φορολογικού συστήματος κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο επίλυσης των διαφορών με τους φορολογουμένους.

Η φορολογική δικαιοσύνη, ανέφερε, πρέπει να είναι προσβάσιμη, να απονέμεται εντός εύλογου χρόνου, να στηρίζεται σε πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις και να διασφαλίζει την ισότητα των όπλων μεταξύ των διαδίκων.

Χαρακτήρισε το Εφοριακό Συμβούλιο θεμελιώδη κρίκο του διοικητικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών, του οποίου η χρησιμότητα αξιολογείται από την έγκαιρη διεκπεραίωση υποθέσεων, το μειωμένο κόστος και την εμπιστοσύνη που εμπνέει.

Ο κ. Κουρσάρης δήλωσε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας προτίθεται να συμβάλει στον μετασχηματισμό με τεκμηριωμένες προτάσεις, σε συνεργασία με το Εφοριακό Συμβούλιο, το Τμήμα Φορολογίας, τη Νομική Υπηρεσία και τη Βουλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ