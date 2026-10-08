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Στα €1,59 δισ., ή 4,1% του ΑΕΠ, ανήλθε το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, καταγράφοντας αύξηση €319,8 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία, το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα €1.589,1 εκατ., έναντι €1.269,3 εκατ., ή 3,5% του ΑΕΠ, έναν χρόνο νωρίτερα. Η διεύρυνσή του προήλθε από την αύξηση των εσόδων κατά 6%, έναντι ανόδου 3,3% στις δαπάνες.

Ενισχύθηκαν τα έσοδα από φορολογία και εισφορές

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα €10.842 εκατ., αυξημένα κατά €615,8 εκατ. από τα €10.226,2 εκατ. του οκταμήνου του 2025.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά 14,2%, ή €382,4 εκατ., φθάνοντας στα €3.080,1 εκατ., από €2.697,7 εκατ.

Οι κοινωνικές εισφορές ενισχύθηκαν κατά €218,8 εκατ., ή 7%, στα €3.362,9 εκατ. Παράλληλα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €252,9 εκατ., ή 8,2%, στα €3.341,6 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα από τον ΦΠΑ σημείωσαν άνοδο 14,7%, ή €300,5 εκατ., και διαμορφώθηκαν στα €2.345,3 εκατ., έναντι €2.044,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Μειώσεις καταγράφηκαν, αντίθετα, στις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις περιορίστηκαν κατά €101,7 εκατ., στα €89,9 εκατ., και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών κατά €14 εκατ., στα €665 εκατ.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και τα μερίσματα υποχώρησαν κατά €37,7 εκατ., στα €85,2 εκατ., ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €84,9 εκατ., στα €217,3 εκατ.

Στα €9,25 δισ. οι δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν στα €9.252,9 εκατ., έναντι €8.957 εκατ. το οκτάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση €296 εκατ.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 5,2%, στα €3.803,7 εκατ., με την ετήσια άνοδο να φθάνει τα €188,9 εκατ. Οι απολαβές προσωπικού ενισχύθηκαν κατά €42,2 εκατ., ή 1,6%, στα €2.635,7 εκατ.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €94,7 εκατ., ή 10,3%, στα €1.013,9 εκατ., ενώ οι πληρωθέντες τόκοι ανήλθαν στα €298,5 εκατ., αυξημένοι κατά €6,4 εκατ., ή 2,2%.

Στον αντίποδα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,3%, ή €45,5 εκατ., στα €819,8 εκατ. Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου περιορίστηκαν κατά €11,3 εκατ., ή 1,8%, στα €603,1 εκατ., ενώ οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου υποχώρησαν κατά €34,1 εκατ., ή 13,6%, στα €216,7 εκατ.

Πλεόνασμα και στους τρεις υποτομείς

Η Κεντρική Κυβέρνηση κατέγραψε πλεόνασμα €735,1 εκατ., έναντι €482,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πέρασε σε πλεόνασμα €3 εκατ., από έλλειμμα €23,6 εκατ., ενώ το πλεόνασμα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αυξήθηκε στα €851 εκατ., από €810,8 εκατ.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι μέρος των αποτελεσμάτων βασίζεται σε εκτιμήσεις, λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό αφορά αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης, ιδιαίτερα στον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.