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Στα €770,6 εκατ. ή στο 2% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2025, το πλεόνασμα είχε ανέλθει στα €759,6 εκατ. ή στο 2,1% του ΑΕΠ. Σε απόλυτους αριθμούς, καταγράφηκε αύξηση €11 εκατ., καθώς η άνοδος των εσόδων υπερέβη εκείνη των δαπανών.

Ειδικότερα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά €354,1 εκατ., ενώ οι δαπάνες ενισχύθηκαν κατά €343,1 εκατ.

Στα €8,9 δισ. τα συνολικά έσοδα

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης κατέγραψαν αύξηση 4,1% και έφθασαν τα €8.913,8 εκατ., από €8.559,7 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Σημαντική ήταν η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος και πλούτου αυξήθηκαν κατά €157,5 εκατ. ή 7,7%, φθάνοντας τα €2.191 εκατ.

Οι κοινωνικές εισφορές ενισχύθηκαν κατά €207,2 εκατ. ή 7,5% και ανήλθαν στα €2.975,1 εκατ.

Παράλληλα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €217,7 εκατ. ή 8,1%, φθάνοντας τα €2.903 εκατ.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 14,7% ή €259,5 εκατ. και ανήλθαν στα €2.028,2 εκατ., από €1.768,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Μειώσεις σε τέσσερις κατηγορίες εσόδων

Πτωτικά κινήθηκαν τα κεφαλαιουχικά έσοδα, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, οι εισπραχθέντες τόκοι και τα μερίσματα, καθώς και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €93,1 εκατ. και περιορίστηκαν στα €19,6 εκατ., ενώ τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών υποχώρησαν κατά €45,1 εκατ., στα €572,4 εκατ.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και τα μερίσματα μειώθηκαν κατά €33,3 εκατ., φθάνοντας τα €79,9 εκατ., ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις υποχώρησαν κατά €56,8 εκατ., στα €172,8 εκατ.

Αυξήθηκαν κατά 4,4% οι δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 4,4% ή €343,1 εκατ. και ανήλθαν στα €8.143,2 εκατ., έναντι €7.800,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Οι τρέχουσες δαπάνες ενισχύθηκαν κατά €384,3 εκατ. ή 5,4%, φθάνοντας τα €7.444,4 εκατ.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €165,2 εκατ. ή 5,2% και διαμορφώθηκαν στα €3.356,3 εκατ. Οι απολαβές προσωπικού κατέγραψαν άνοδο €74,8 εκατ. ή 3,3%, στα €2.311 εκατ.

Σημαντική αύξηση παρουσίασε και η ενδιάμεση ανάλωση, η οποία ενισχύθηκε κατά 11,7% ή €91,5 εκατ. και έφθασε τα €873,3 εκατ.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €15,8 εκατ. ή 5,6%, στα €298,8 εκατ., ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ενισχύθηκαν κατά €45,8 εκατ. ή 9,1%, φθάνοντας τα €549,4 εκατ.

Αντίθετα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €41,2 εκατ. ή 5,6% και περιορίστηκαν στα €698,8 εκατ.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €10,7 εκατ. ή 2,1%, φθάνοντας τα €519,1 εκατ., ενώ οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €8,8 εκατ. ή 13,7%, στα €55,6 εκατ.

Πλεόνασμα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Σε επίπεδο υποτομέων, ο Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέγραψε πλεόνασμα €775,1 εκατ., έναντι €712 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Αντίθετα, η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσίασε έλλειμμα €5 εκατ., ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε καταγράψει πλεόνασμα €39,7 εκατ.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εμφάνισε οριακό πλεόνασμα €0,5 εκατ., έναντι €7,9 εκατ. το 2025.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρίνισε ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης, ειδικότερα στον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις, επειδή οι αρμόδιες αρχές δεν υπέβαλαν επαρκή στοιχεία.