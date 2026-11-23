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Νέο εγχειρίδιο του ευρωπαϊκού έργου DIGITALLI συγκεντρώνει 10 παραδείγματα από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις και πρακτικές λύσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί νέες δυνατότητες για την εκπαίδευση ενηλίκων, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη για σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό έργο DIGITALLI ανέπτυξε ένα Εγχειρίδιο Συλλογής Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practice Handbook), το οποίο συγκεντρώνει δέκα παραδείγματα καινοτόμων προσεγγίσεων από την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία, την Κύπρο και την Ιρλανδία.

Το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του προγράμματος κατάρτισης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στόχος του είναι να προσφέρει έμπνευση, πρακτική γνώση και εφαρμόσιμες ιδέες σε οργανισμούς διά βίου μάθησης και επαγγελματίες που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ψηφιακή τους ετοιμότητα.

Δέκα παραδείγματα καινοτομίας από πέντε ευρωπαϊκές χώρες

Οι πρακτικές που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και προσεγγίσεων στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται εθνικά προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, μεθοδολογίες διδασκαλίας που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς και πρωτοβουλίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Παρότι οι επιλεγμένες πρακτικές προέρχονται από διαφορετικά εθνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αναδεικνύουν κοινές αρχές που μπορούν να υποστηρίξουν τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, καταδεικνύουν τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης, της αξιοποίησης κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων και της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο ουσιαστικό και συμπεριληπτικό.

Ένα πρακτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και οργανισμούς

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων, διευθυντικά στελέχη, οργανισμούς διά βίου μάθησης, καθώς και υπεύθυνους/-ες χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Μέσα από τα παραδείγματα που παρουσιάζει, επιδιώκει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και να υποστηρίξει την προσαρμογή επιτυχημένων προσεγγίσεων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Δωρεάν πρόσβαση στο εγχειρίδιο

Το Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών είναι διαθέσιμο δωρεάν σε μορφή PDF μέσω της ιστοσελίδας του έργου DIGITALLI. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να το κατεβάσουν και να ανακαλύψουν τις δέκα ευρωπαϊκές πρακτικές στον ακόλουθο σύνδεσμο: Κατεβάστε δωρεάν το Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών !

Σχετικά με το έργο DIGITALLI

Το ευρωπαϊκό έργο DIGITALLI συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από μια κοινοπραξία πέντε οργανισμών: τη Meta4 Innovations (Αυστρία), ως συντονιστή, το CARDET360 (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το CIK Trebnje (Σλοβενία) και το The Rural Hub (Ιρλανδία). Στόχος του είναι να ενισχύσει την ικανότητα των οργανισμών διά βίου μάθησης και των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού. Αρ. Έργου: 2024-1-AT01-KA220-ADU-000254167

Περισσότερα: https://digitalli-project.eu/el/