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Το χαλλούμι αποτελεί τον πιο άξιο πρεσβευτής της χώρας μας στο εξωτερικό. Η αναγνώρισή του ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την αξία του. Πίσω όμως από τη διατήρηση της ποιότητας και της αυθεντικότητάς του βρίσκεται μια ολόκληρη αλυσίδα παραγωγής, στην οποία ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Η διασφάλιση της ποιότητας του χαλλουμιού δεν είναι υπόθεση ενός μόνο κρίκου της παραγωγικής αλυσίδας. Ξεκινά από την ποιότητα του γάλακτος και τις πρώτες ύλες, συνεχίζεται μέσα από τις διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, και καταλήγει στο τελικό προϊόν που φτάνει στους καταναλωτές στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Ακριβώς γι’ αυτό η τήρηση των προδιαγραφών αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο για τη συμμόρφωση των παραγωγών, αλλά και για την προστασία της ίδιας της φήμης του εθνικού μας προϊόντος. Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου, ως εκπρόσωπος του κλάδου, έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως κύριος σύνδεσμος ανάμεσα στα τυροκομεία, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους υπόλοιπους φορείς της αλυσίδας παραγωγής.

Η κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική αναγνώριση. Προσδιορίζει την ταυτότητα του προϊόντος και συνδέει την παραγωγή του με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τον τόπο προέλευσής του. Η διατήρηση αυτής της ταυτότητας είναι κρίσιμη σε μια περίοδο κατά την οποία το χαλλούμι έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία στις διεθνείς αγορές. Όσο μεγαλώνει η ζήτηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη όσων συμμετέχουν στην παραγωγή του να διατηρήσουν σταθερά τα χαρακτηριστικά που το έχουν καταστήσει αναγνωρίσιμο.

Για τον Σύνδεσμο, η προστασία του προϊόντος σημαίνει και προστασία της κυπριακής τυροκομικής παράδοσης, αλλά και της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από τα τυροκομεία του τόπου. Εξ ου και ο ρόλος του δεν περιορίζεται στην εκπροσώπηση των μελών του, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο τα τυροκομεία μπορούν να λειτουργούν με σαφείς κανόνες, να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και να επενδύουν στη βελτίωση της παραγωγής.

Η συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας. Η συστηματική ενημέρωση των παραγωγών, η αποτελεσματική διενέργεια ελέγχων και η έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στην πράξη προϋποθέτουν συνεχή επικοινωνία και συντονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως ένας αξιόπιστος θεσμικός εταίρος, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του για την εγχώρια και διεθνή αγορά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση εφαρμόσιμων λύσεων που διασφαλίζουν την τήρηση τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλυσίδας παραγωγής.

Η ποιότητα, άλλωστε, δεν αφορά μόνο τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, αλλά αποτελεί και βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Σε μια διεθνή αγορά με ολοένα περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, η διασφάλιση της προέλευσης, της αυθεντικότητας και της σταθερής ποιότητας μπορεί να προσδώσει στο εθνικό μας προϊόν ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να διατηρήσει, αλλά να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αξία του.

Λειτουργός, Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος ΚΕΒΕ

Εκτελεστικός Γραμματέας Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου