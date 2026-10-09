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Αύξηση 4,9% στις τιμές παραγωγού στις κατασκευές και 1,1% στην παραγωγή κατέγραψε η Κύπρος το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές διαμορφώθηκε στις 132,48 μονάδες, σημειώνοντας παράλληλα αύξηση 2,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές ανήλθε στις 130,28 μονάδες, με έτος βάσης το 2021, όταν ο δείκτης είχε οριστεί στις 100 μονάδες.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές παραγωγού ενισχύθηκαν κατά 4,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.