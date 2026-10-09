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«Έχουν την τιμητική τους οι Αννούλες αυτές τις μέρες». Με αυτή τη φράση σχολίασε χαριτολογώντας η Αννίτα Δημητρίου την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ποια υπόθεση είναι πιο ενδιαφέρουσα, ο ΔΗΣΥ ή οι εξελίξεις στη showbiz.

Σημείωσε ότι σε όλες τις οικογένειες συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. «Πέρα από όλα όσα γράφονται και λέγονται, πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο ανθρώπινα και με ειλικρίνεια. Στο τέλος της μέρας, όπως συμβαίνει και στη δική μας οικογένεια, κάποιος πρέπει να σταθεί εκεί για να φέρει κοντά συναδέλφους αλλά και άτομα που τυγχάνουν σεβασμού».

Τέλος, ανέφερε ότι θα ξεπεράσουν τις φουρτούνες, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολα. «Βρήκαμε τον τρόπο και θα τον βρούμε και τώρα».