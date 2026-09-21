Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Περού η δολοφονία της δημοσιογράφου και υποψήφιας περιφερειάρχη Σούζι Απόντε Πόλο, η οποία εκτελέστηκε εν ψυχρώ το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα σε λαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με την El Pais ο δράστης με καταγωγή από τη Βενεζουέλα που πυροβόλησε μέσα στον κόσμο, εκτός από την Πόλο που έπεσε νεκρή καθώς πυροβολήθηκε στο κεφάλι, τραυμάτισε άλλα δύο άτομα.

Η 43χρονη δημοσιογράφος με το παρατσούκλι «La China Polo» που ήταν υποψήφια περιφερειάρχης με το κόμμα Socios por Áncash, είχε γίνει γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις καταγγελίες της σχετικά με φερόμενα περιστατικά διαφθοράς σε δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Εισαγγελίας και της Εθνικής Αστυνομίας.

🇵🇪 URGENTE CONMOCIÓN EN PERÚ!! acaban de asesinar a una candidata a gobernadora la asesino un sicario VENEZOLANO DE 3 DISPAROS EN LA CABEZA.. pic.twitter.com/k4RgDAv0Md — AlbertJulián informa🇨🇱 respaldo (@Alberto26805160) September 20, 2026

Η καταγγελία για απειλές

Εννέα ημέρες πριν δολοφονηθεί, στις 10 Σεπτεμβρίου, η δημοσιογράφος είχε υποστηρίξει ότι είχε δεχθεί τηλεφωνήματα από τρεις πηγές που την είχαν προειδοποιήσει ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας σε βάρος της. Τότε η Πόλο είχε αποδώσει την απειλή στον επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Dirincri), Βίκτορ Ρεβορέδο Φαρφάν, και δήλωσε ότι είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

«Έχω δεχθεί τηλεφωνήματα από τρεις πηγές που με προειδοποιούν ότι ο κύριος Βίκτορ Ρεβορέδο Φαρφάν έχει διατάξει επίθεση εναντίον μου. Έχω ήδη καταθέσει αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σας λέω, κύριε Ρεβορέδο: δεν μπορούμε να ενεργούμε σαν δειλοί, όπως συνηθίζετε εσείς. Τι φοβάστε; Ότι θα αποκαλύψω όλα τα βρόμικα μυστικά σας;» έλεγε τότε η 43χρονη δημοσιογράφος.

«Εσείς, όπως έλεγα πάντα, οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας, είστε οι απαγωγείς, οι διακινητές ναρκωτικών, οι εγκληματίες, οι εκβιαστές, οι παραβάτες, γιατί σύμφωνα με τις καταγγελίες είστε μπλεγμένοι σε όλα αυτά. Εγώ ασκώ τη δημοσιογραφία και είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό. Δεν φοβάμαι, κύριε Ρεβορέδο, αλλά αυτό δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο. Ο Ρεβορέδο είναι ύποπτος εγκληματίας, ένας μαφιόζος. Δεν άξιζε να του απονεμηθεί ο βαθμός του στρατηγού, όπως δεν αξίζει να είναι επικεφαλής της Dirincri, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί η υπηρεσία. Όλα περιστρέφονται γύρω από το χρήμα. Κατασκευάζουν στοιχεία. Οι ίδιοι εκβιάζουν ανθρώπους. Τους απαγάγουν ακόμη και για να αποσπάσουν χρήματα. Δεν λέω ψέματα. Και θα αγωνιστώ για αυτή την αλήθεια μέχρι το τέλος» συμπλήρωνε η Πόλο.

#20Sep Sicariato en Perú



Candidata al Gob. regional por el movimiento político Socios por Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como La China Polo, fue asesinada a balazos en el distrito d Caraz



Había denunciado haber sido amenazada por el jefe de la Dirincri, PNP Víctor Revoredo pic.twitter.com/pvDXzyYKTW — JFranco (@jcfranco35) September 21, 2026

Σε άλλη ανάρτησή της μάλιστα είχε γράψει «αν θέλετε να μου αφαιρέσετε τη ζωή, τότε να έχετε το θάρρος να το κάνετε απευθείας. Πιείτε ένα ποτό και ελάτε να με βρείτε οι ίδιοι (…) Δεν φοβάμαι να πεθάνω, αλλά δεν μπορώ να πεθάνω ακόμη, γιατί έχω πολλά να κάνω για την περιοχή του Άνκας».

Η έρευνα καλείται πλέον να διαπιστώσει εάν οι απειλές αυτές συνδέονται με τη δολοφονία ή αν το κίνητρο βρίσκεται αλλού, στις δημοσιογραφικές ή πολιτικές δραστηριότητές της.

protothema.gr