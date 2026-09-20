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Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η μάχη του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καθώς με την καταμέτρηση να πλησιάζει στο τέλος, το κόμμα του Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται στο 4,7%, κάτω από το κρίσιμο όριο του 5% για είσοδο στο κρατιδιακό Κοινοβούλιο.

Η εικόνα προκύπτει με καταμετρημένα 1.746 από τα 1.974 εκλογικά τμήματα, δηλαδή περίπου το 88,5% του συνόλου. Το CDU δίνει πλέον μάχη για να ξεπεράσει το κρίσιμο όριο εισόδου στο κρατιδιακό Κοινοβούλιο.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό AfD με 39,7%, ενώ ακολουθεί το SPD με 34,7%. Η Αριστερά συγκεντρώνει 6,3%, οι Πράσινοι 5,5%, ενώ το CDU περιορίζεται στο 4,7%.

Die #CDU steht in Mecklenburg Vorpommern bei 4,7%!!!!!! Noch 200 Bezirke von 2000…. pic.twitter.com/aDzfGxWmsx — Robert B. #taxtherich #niemehrCDUCSU (@RobertBoni6) September 20, 2026

Απομένουν ακόμη 228 εκλογικά τμήματα προς καταμέτρηση.

Εάν το CDU παραμείνει τελικά κάτω από το 5%, δεν θα εκπροσωπηθεί στη Βουλή του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Η εξέλιξη θα είχε ιδιαίτερη σημασία και για την ομοσπονδιακή CDU, καθώς θα επρόκειτο για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος σε κρατιδιακή εκλογή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με γερμανικές αναφορές, εάν το CDU μείνει εκτός, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας που δεν θα διαθέτει εκπροσώπους σε κανένα από τα κρατιδιακά κοινοβούλια της χώρας.

Εάν το CDU πέσει κάτω από το 5%, οι ψήφοι του θα χαθούν στην κατανομή των εδρών. Το ίδιο ισχύει και για το BSW, το οποίο επί του παρόντος, με 4,9%, χάνει οριακά την είσοδο στο κοινοβούλιο του κρατιδίου του Σβέριν. Αυτό θα ενισχύσει τα υπόλοιπα κόμματα, θα μειώσει τον αριθμό των πιθανών συμμαχιών και θα καταστήσει σημαντικά πιο περίπλοκο τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Μόλις μερικές εκατοντάδες ψήφοι θα μπορούσαν να καθορίσουν εάν η Υπουργός-Πρόεδρος Μανουέλα Σβέσιγκ έχει αρκετές επιλογές διακυβέρνησης ή εάν η δυναμική της εξουσίας στο κοινοβούλιο του κρατιδίου του Σβέριν γίνει σημαντικά πιο περίπλοκη.

Μερτς: Καταστροφή το αποτέλεσμα, αλλά λέει ότι δεν παραιτείται

Σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην εκλογική πίεση που δέχθηκε το κόμμα του μετά τα αποτελέσματα σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε αποφασιστικός, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η επίδοση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Μεκλεμβούργο αποτελεί σοβαρό πλήγμα.

«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Είναι μια καταστροφή» δήλωσε ο Μερτς σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την εκλογική επίδοση του κόμματός του. «Το CDU έδωσε τη μάχη, αλλά τελικά συνετρίβη από την πόλωση μεταξύ του SPD και του AfD» εκτίμησε.

Ο Μερτς υποστήριξε ότι οι αλλαγές που χρειάζεται η χώρα αποτελούν και απάντηση στην ενίσχυση της AfD, κάνοντας αναφορά στο ακροδεξιό κόμμα, χωρίς να το κατονομάσει άμεσα.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος. «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος» κατέληξε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Ανατροπή στο Βερολίνο με πρωτιά της Αριστεράς

Στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, η εικόνα είναι διαφορετική, με το Die Linke να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη με 25,3%. Το κόμμα καταγράφει άνοδο 12 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη του Βερολίνου.

Η CDU περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 19%, σημειώνοντας πτώση 9 μονάδων, ενώ η AfD κατατάσσεται τρίτη με 16,3%, ενισχυμένη κατά 7 μονάδες. Aκολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που συγκεντρώνει 12,1%, οι Πράσινοι 14,4% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 4,8% .

Πανηγυρίζει το Die Linke στο Βερολίνο

Τα μέλη του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος ξέσπασαν σε επευφημίες και πυροδότησαν κανόνια με κομφετί μετά την ανακοίνωση των εκτιμήσεων για τα εκλογικά αποτελέσματα που έδειξαν το κόμμα να βρίσκεται στην πρώτη θέση στις περιφερειακές εκλογές του Βερολίνου.

Η επικεφαλής υποψήφια του κόμματος, Ελίφ Εράλπ, δήλωσε: «Από σήμερα και στο εξής, θα αλλάξουμε το Βερολίνο μαζί».

Ευχαρίστησε το κόμμα της για την υποστήριξη και τους ψηφοφόρους για τις ψήφους τους, λέγοντας ότι έδειξαν ότι «ελπίζουν σε ένα καλύτερο, πιο προσιτό Βερολίνο».

«Στην πόλη μας, η αγάπη και η δικαιοσύνη θριάμβευσαν πάνω στο μίσος», συνέχισε η Εράλπ. «Όλοι μαζί το αποδείξαμε σήμερα, και αυτό το μήνυμα διαδίδεται σε όλο τον κόσμο».

protothema.gr