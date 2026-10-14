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Σημαντική εξέλιξη προκύπτει σήμερα Τετάρτη ως προς τη συνέχιση των βυθομετρήσεων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάσου και Κύπρου, για την πόντιση στη συνέχεια του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας.

Όπως γράφει η energypress, το γαλλικής σημαίας πλοίο ABEILLE MARENGO θα διεξάγει τις σχετικές έρευνες, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για «τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, στο πλαίσιο διασύνδεσης ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΥ (Great Sea Interconnector)”».

Το αίτημα αφορά την χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου για τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών οι οποίες εμπίπτουν εντός εθνικών χωρικών υδάτων, προσθέτει η ανακοίνωση. Αναφέρεται επίσης ότι στην έρευνα θα χρησιμοποιηθεί πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Eco Sounder – MBES), ηχοβιλιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar – SSS), μαγνητόμετρο και βίντεο, ώστε να καταγραφούν λεπτομερώς οι συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της θάλασσας κατά μήκος της συνολικής όδευσης, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη τελική όδευση για τη μετέπειτα εγκατάσταση/πόντιση των καλωδίων. Θα ληφθούν δείγματα γεωτεχνικών “καρότων” για βάθη έως 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να καθοριστεί η μέθοδος προστασίας των καλωδίων στον πυθμένα.

Το πλοίο θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη ΔΛΑ 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών και σε καθημερινή βάση, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, συντεταγμένες, περιγραφή εργασιών, αναγκαία απόσταση ασφαλείας κτλ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, είναι θέμα λίγων ημερών η έκδοση της navtex από τις ελληνικές Αρχές.