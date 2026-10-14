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Επένδυση €50 εκατ. στη Θεσσαλονίκη-Το νέο έργο μπορεί να αποθηκεύει καθημερινά ενέργεια που αντιστοιχεί στη φόρτιση περίπου 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Σε λειτουργία τέθηκε το πρώτο πάρκο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες της HELLENiQ ENERGY, ένα από τα μεγαλύτερα έργα του είδους του στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εγκατάσταση, που ολοκληρώθηκε από τη HELLENiQ Renewables στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, αποτελεί επένδυση ύψους περίπου €50 εκατ. και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της πράσινης ενέργειας.

Με ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh, το νέο πάρκο έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει καθημερινά ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην πλήρη φόρτιση περίπου 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η σημασία του έργου βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Όταν η παραγωγή από ΑΠΕ υπερβαίνει τη στιγμιαία κατανάλωση, η ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται και να αξιοποιείται όταν το σύστημα τη χρειάζεται περισσότερο. Έτσι περιορίζονται οι περικοπές πράσινης παραγωγής και ενισχύεται η αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος.

Το έργο αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων περιλαμβάνει τρεις σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP) και σύστημα υγρής ψύξης. Κατά την κατασκευή του δημιουργήθηκαν περίπου 100 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ αξιοποιήθηκαν επιχειρήσεις και προμηθευτές της ευρύτερης περιοχής.

Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της HELLENiQ ENERGY, η οποία διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης άνω των 6 GW, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία. Στην Κύπρο, ο Όμιλος έχει παρουσία μέσω της EKO Cyprus και δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των ΑΠΕ, με φωτοβολταϊκό χαρτοφυλάκιο άνω των 40 MW.

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, Σωτήρης Καπέλλος, οι επενδύσεις στην αποθήκευση επιτρέπουν την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ, περιορίζουν τις απώλειες πράσινης ενέργειας και συμβάλλουν σε ένα πιο αξιόπιστο, ασφαλές και οικονομικά αποδοτικό ενεργειακό σύστημα.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος προχωρά προς την ολοκλήρωση δεύτερου έργου αποθήκευσης στη Φλώρινα, ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh, συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε υποδομές που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση.