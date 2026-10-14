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Σε τροχιά αναβάθμισης εισέρχεται ο ιστορικός πυρήνας του Ιδαλίου, με τον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου να προκηρύσσει έργο εκτιμώμενης αξίας €100.000 για την ανανέωση διάφορων σημείων του κέντρου.

Περισσότερο πράσινο, ανανεωμένα καθιστικά, νέος φωτισμός και βελτιώσεις σε δρόμους και δημόσιους χώρους περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση της ανάπλασης, η οποία επεκτείνεται και στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τα αρχιτεκτονικά σχέδια που τον συνοδεύουν, οι εργασίες αφορούν κυρίως τον εξωραϊσμό και τη βελτίωση υφιστάμενων δημόσιων χώρων. Μεταξύ άλλων, θα αφαιρεθούν παλαιά μεταλλικά και πλαστικά κολωνάκια, τα οποία θα αντικατασταθούν με νέα, ενώ θα αποκατασταθούν και οι πλακόστρωτες επιφάνειες στα σημεία όπου θα γίνουν οι αλλαγές. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης, η τοποθέτηση νέων γλαστρών και φυτοδοχείων, με ορισμένα από αυτά να προσαρμόζονται σε ιστούς φωτισμού.

Οι αλλαγές θα επεκταθούν και στους χώρους ξεκούρασης, με την επισκευή 11 παγκακιών και την τοποθέτηση τριών νέων. Στα παλαιά καθιστικά θα αντικατασταθούν οι φθαρμένες ξύλινες επιφάνειες και θα συντηρηθούν οι μεταλλικές βάσεις, ενώ ορισμένες κατασκευές από σκυρόδεμα θα ενωθούν και θα διαμορφωθούν σε χώρους φύτευσης με ενσωματωμένα καθιστικά. Παράλληλα, θα προστεθούν κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, ενώ θα γίνουν επιδιορθώσεις σε πέργολες, με αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων και συντήρηση των μεταλλικών τους μερών.

Όσον αφορά τον φωτισμό, η μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση γραμμικών φωτιστικών LED στο δάπεδο, συνολικού μήκους 46 μέτρων, σε επιλεγμένα σημεία του κέντρου. Θα γίνουν επίσης εργασίες για την τακτοποίηση εμφανών ηλεκτρικών καλωδίων και την επιδιόρθωση στοιχείων του αστικού εξοπλισμού.

Αλλαγές σχεδιάζονται και γύρω από την εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας, όπου θα γίνουν επιδιορθώσεις στα δάπεδα, αντικατάσταση κολωνακιών και συντήρηση κατασκευών πρασίνου. Στον χώρο θα πραγματοποιηθούν επίσης εργασίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, με την κατασκευή ράμπας με αντιολισθηρή επιφάνεια, την τοποθέτηση χειρολισθήρων και οδηγού όδευσης τυφλών, καθώς και τη διαγράμμιση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ. Η μελέτη περιλαμβάνει ακόμη τη μετατροπή ορισμένων κατασκευών από σκυρόδεμα σε χώρους φύτευσης και καθιστικά.

Το έργο έχει εκτιμώμενη αξία €100.000 πλέον ΦΠΑ, με την προθεσμία υποβολής προσφορών να έχει οριστεί για τις 9 Νοεμβρίου 2026. Η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έναρξής τους.