Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Της Ξανθής Γούναρη

Στην τελική ευθεία μπαίνει το exit της CVC από την Evergood, τον κλάδο εστίασης της Vivartia που περιλαμβάνει τις αλυσίδες Goody’s Burger House, Everest, Flocafé Espresso Room, La Pasteria και Jackaroo, καθώς και τις δραστηριότητες catering. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, η δεσμευτική πρόταση από την πλευρά της Fairfax του Πρεμ Γουάτσα αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Η διαδικασία δεν φαίνεται να έχει προσκρούσει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σχετική καθυστέρηση αποδίδεται περισσότερο στην πολυπλοκότητα της συναλλαγής και στις νομικές, οικονομικές και τεχνικές διαδικασίες που προηγούνται της κατάθεσης της προσφοράς. Η περίμετρος της Evergood, άλλωστε, δεν εξαντλείται στις γνωστές αλυσίδες, αλλά περιλαμβάνει ένα πλέγμα άμεσων και έμμεσων συμμετοχών σε εταιρείες εστίασης, catering και παραγωγής (Hellenic Catering, Olympic Catering, Olympus Plaza, Olympus Plaza Catering, Food Center, Plaza, Magic Food, Red Meat κ.ά.).

Ο οικονομικός έλεγχος έχει ήδη ολοκληρωθεί και το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι πλέον το τίμημα. Η αποτίμηση που έχει βρεθεί στο τραπέζι κινείται στην περιοχή των 300 εκατ. ευρώ, όπως έχει ήδη γράψει το Capital.gr. Το ερώτημα είναι εάν η δεσμευτική πρόταση της καναδικής πλευράς θα κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα και, κυρίως, με ποιους όρους θα δομηθεί.

Η Evergood των 300 εκατ. ευρώ

Η Evergood φτάνει στην τελική φάση της διαδικασίας έχοντας πίσω της μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης. Οι πωλήσεις του κλάδου εστίασης της Vivartia αυξήθηκαν το 2025 κατά 13,1%, στα 299,6 εκατ. ευρώ από περίπου 265 εκατ. ευρώ το 2024, με τη διοίκηση να αποδίδει την άνοδο τόσο στην προσθήκη της Jackaroo όσο και στην αυξημένη τουριστική κίνηση σε αεροδρόμια, πλοία και αυτοκινητοδρόμους.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA, προ της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 και έκτακτων ή μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, αυξήθηκαν κατά 10,4%, στα 32,8 εκατ. ευρώ από 29,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα δημοσιευμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ από 37,3 εκατ. ευρώ.

Στα 300 εκατ. ευρώ, η αποτίμηση αντιστοιχεί περίπου σε 9,1 φορές τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2025 ή σε 7,5 φορές τα δημοσιευμένα EBITDA, εφόσον το ποσό αφορά enterprise value.

Στο τέλος του 2025, οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν σε 100,772 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 78,260 εκατ. ευρώ ήταν μακροπρόθεσμες και 22,512 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώνονταν σε 10,753 εκατ. ευρώ.

Πίσω από τα μεγέθη αυτά βρίσκεται ένα δίκτυο με περισσότερα από 596 σημεία πώλησης στο τέλος του 2025. Εκτός Ελλάδας, τα σήματα του ομίλου (Goody’s και Flocafe) έχουν παρουσία μέσω franchising σε εννέα αγορές: Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Κόσοβο, Βουλγαρία, Αίγυπτο, Κατάρ, Ολλανδία και Ουγγαρία.

Το εξωτερικό παραμένει στο πλάνο ανάπτυξης. Στις οικονομικές καταστάσεις της Vivartia, στις προτεραιότητες για το 2026 περιλαμβάνονται η περαιτέρω επέκταση σε νέες γεωγραφικές ζώνες και η ενίσχυση των εξαγωγών σε νέες αγορές και ηπείρους μέσω συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους.

Πέρα από Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και μικρότερα concepts όπως Kuzina, It’s all Grεεk, Bistro dei Cavalieri και Forno Luca, ενώ μέσα στο 2025 αναπτύχθηκαν και τα Krispy και La Jacka.

Τι θα προσθέσει η Evergood στη Recipe

Εφόσον η συμφωνία με την CVC προχωρήσει, αυτό το χαρτοφυλάκιο θα προστεθεί σε έναν όμιλο εστίασης που βρίσκεται ο ίδιος σε φάση αλλαγών. Η Recipe Restaurant Group, ο βασικός βραχίονας εστίασης της Fairfax, διαθέτει περισσότερα από 1.100 εστιατόρια στον Καναδά, με brands όπως Swiss Chalet, Harvey’s, St-Hubert, Montana’s, Kelseys και East Side Mario’s.

Η Fairfax έχει ήδη κάνει το πρώτο της βήμα στην ευρωπαϊκή εστίαση. Στα τέλη του 2025 απέκτησε στη Βρετανία τη MW Eat, τον όμιλο στον οποίο ανήκουν τα Veeraswamy, Chutney Mary, Amaya και Masala Zone, με την επιχειρησιακή εποπτεία της επένδυσης να έχει αναλάβει η ομάδα του Frank Hennessey.

Την ίδια χρονιά άλλαξαν αρκετά και στον καναδικό όμιλο. Η Fairfax εξαγόρασε το ποσοστό της οικογένειας Phelan, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχό του, ενώ ακολούθησε αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου: πωλήθηκε η Marigolds & Onions, αποσχίστηκε το The Keg και αποκτήθηκαν τα οκτώ εστιατόρια Olive Garden στον Καναδά μαζί με τα αποκλειστικά δικαιώματα περαιτέρω ανάπτυξης της αλυσίδας στη χώρα.

Η Recipe έκλεισε το 2025 με system sales 3,5 δισ. καναδικών δολαρίων (περίπου 2,2 δισ. ευρώ), EBITDA 197 εκατ. καναδικών δολαρίων (περίπου 122 εκατ. ευρώ) και ελεύθερες ταμειακές ροές 116 εκατ. καναδικών δολαρίων (περίπου 72 εκατ. ευρώ), ενώ οι συγκρίσιμες πωλήσεις των εστιατορίων της αυξήθηκαν κατά 4%.

Παράλληλα, άντλησε 400 εκατ. καναδικά δολάρια (περίπου 248 εκατ. ευρώ) μέσω έκδοσης μη εξασφαλισμένων ομολογιών με επιτόκιο 5,7%.

Ο Πρεμ Γουάτσα έχει δώσει και τον στόχο για την επόμενη ημέρα. Με τη Recipe πλέον εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο της Fairfax, περιμένει από τον Frank Hennessey και την ομάδα του περαιτέρω αύξηση των εσόδων και διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Οι αλλαγές λίγο πριν από την προσφορά

Στο μεταξύ, μέσα στο καλοκαίρι έγιναν και αλλαγές στην εταιρική δομή της Evergood.

Στις 22 Ιουλίου η γενική συνέλευση αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 15 εκατ. ευρώ, από 6,5 εκατ. σε 21,5 εκατ. ευρώ. Δεν επρόκειτο για νέα χρηματοδότηση. Το ποσό προήλθε από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και, επομένως, η κίνηση δεν έφερε νέα κεφάλαια στο ταμείο της Evergood.

Ακολούθησε στις 5 Αυγούστου η κίνηση στην PLAZA. Η Evergood, η οποία κατείχε ήδη το 98,41%, άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων 46.800 μετοχών που βρίσκονταν στα χέρια της μειοψηφίας, με τίμημα 0,08 ευρώ ανά μετοχή, αποκτώντας το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Forbes