Με μεθοδικές κινήσεις ενίσχυσης αξίας, το επενδυτικό κεφάλαιο CVC συνεχίζει να αυγατίζει την «προίκα» της Ελληνικής Ζύμης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή απόδοση όταν θα ανοίξει το παράθυρο πώλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital, το ζητούμενο τίμημα, με βάση τις επιδόσεις του 2025, ξεπερνά πλέον τα 400 εκατ. ευρώ, καθιστώντας πιθανό ένα exit ακόμη και εντός των επόμενων μηνών, εφόσον εμφανιστεί αγοραστής με ισχυρή χρηματοδοτική δυνατότητα.

Την ίδια στιγμή, δίπλα στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ζύμης στη Νεοχωρούδα, στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, ο Μιχάλης Αραμπατζής, ιδρυτής της εταιρείας και σημερινός μέτοχος με 25%, σχεδιάζει τη νέα επιχειρηματική του ημέρα μέσω της Αραμπατζής Arzy Bakery ΑΕ, με αντικείμενο την παραγωγή αρτοσκευασμάτων.

Η Ελληνική Ζύμη, μετά την πώληση της Μπάρμπα Στάθης, θεωρείται πλέον το «διαμάντι του στέμματος» της Frozen Holdings της Vivartia, καθώς ο κλάδος της κατεψυγμένης ζύμης συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Ισχυρά μεγέθη και ανοδικές προβλέψεις

Η διοίκηση εκτιμά ότι και το 2026 τα οικονομικά μεγέθη θα κινηθούν ακόμη υψηλότερα σε σχέση με το 2025, χρονιά κατά την οποία ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 160 εκατ. ευρώ, έναντι 152,6 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα EBITDA ενισχύθηκαν σημαντικά, φθάνοντας περίπου τα 30 εκατ. ευρώ από 25,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η εξαγορά που πέρασε στα «ψιλά»

Στη φετινή εικόνα της Ελληνικής Ζύμης ενσωματώνονται και τα μεγέθη της Trofognosia ΑΕ, μιας κρητικής εταιρείας κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, η οποία εξαγοράστηκε αθόρυβα στις αρχές του καλοκαιριού του 2024. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Το 2024, οι πωλήσεις της Trofognosia ανήλθαν σε 3,64 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,8%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 510 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας βελτίωση 8,12%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 320 χιλ. ευρώ, έναντι 288 χιλ. ευρώ το 2023.

Αύξηση κεφαλαίου και επιθετικό πλάνο ανάπτυξης

Παράλληλα, ο Μιχάλης Αραμπατζής επιταχύνει τον επενδυτικό του σχεδιασμό στον χώρο της αρτοβιομηχανίας. Η Αραμπατζής Arzy Bakery ΑΕ, μόλις 16 μήνες μετά την ίδρυσή της, προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3,07 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κεφάλαιο στα 3,67 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2024 με αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος πραγματοποίησε δύο αυξήσεις κεφαλαίου, συνολικής τάξης 3.570%, στοιχείο που αποτυπώνει τις φιλόδοξες επεκτατικές της προθέσεις.

Στρατηγική επένδυση σε ακίνητο και εξοπλισμό

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης, η Arzy Bakery απέκτησε βιομηχανικό οικόπεδο 25.585,8 τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ.Θ., με υφιστάμενα κτίρια, έναντι 1,051 εκατ. ευρώ, καθώς και εξειδικευμένο βιομηχανικό εξοπλισμό αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, συνολικής αξίας 167,4 χιλ. ευρώ.

Οικογενειακό σχήμα με εξαγωγικό προσανατολισμό

Η εταιρεία ελέγχεται από την οικογένεια Αραμπατζή, με τον ιδρυτή να διατηρεί τον ρόλο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Βασική στρατηγική στόχευση της νέας επιχειρηματικής προσπάθειας είναι οι αγορές του εξωτερικού, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο συνεργασιών που έχει αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

