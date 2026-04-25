Την πρόθεσή του να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στις διαβουλεύσεις με το Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη καταθέσει καλύτερες προτάσεις, εξέφρασε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας το Σάββατο σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει «καν σκεφτεί» το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαβουλεύσεων υπό νέους όρους.

Λίγες ώρες μετά την απόφασή του να μην επιτρέψει την μετάβαση των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε μια εικόνα εσωτερικής αστάθειας στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στο Ιράν επικρατούν εσωτερικές συγκρούσεις για την ηγεσία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «μαλώνουν μεταξύ τους». Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι «παλεύουν για να μην γίνουν ηγέτες, επειδή εξουδετερώσαμε δύο επίπεδα ηγετών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές ενέργειες έχουν επηρεάσει τη δομή εξουσίας της χώρας.

Παράλληλα, εμφανίστηκε πρόθυμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, εφόσον θα διαγράφεται μια προοπτική συμφωνίας. «Θα διαπραγματευτώ με όποιον πρέπει, αλλά δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε δύο ημέρες… θα το κάνουμε όταν το θέλουν, μπορούν να μου τηλεφωνήσουν, έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας», ανέφερε, τονίζοντας την πίεση που επιχειρεί να ασκήσει η Ουάσιγκτον.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να τερματιστεί η εκεχειρία με το Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να δεσμευτεί, απαντώντας: «Δεν το έχω καν σκεφτεί»…

Οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποτελεί την “καθοριστική στρατηγική” της Τεχεράνης στη σύγκρουσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η διατήρηση του αποτρεπτικού αποτελέσματος που προκύπτει για την Αμερική και τους υποστηρικτές του Λευκού Οίκου στην περιοχή είναι η καθοριστική στρατηγική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν”, δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram.

Ιράν: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν ξέρει αν οι ΗΠΑ είναι “πράγματι σοβαρές” στη διπλωματία

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι “πράγματι σοβαρές” στη διπλωματία, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Πακιστάν, και ενώ η Ουάσινγκτον ακύρωσε την αποστολή της αντιπροσωπείας της στη μεσολαβήτρια χώρα.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X αφότου αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ με το τέλος των συνομιλιών που είχε με υψηλόβαθμους Πακιστανούς αξιωματούχους, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε ότι “παρουσίασε τη θέση του Ιράν που αφορά ένα βιώσιμο πλαίσιο για να τεθεί τέλος μόνιμα στον πόλεμο”, προσθέτοντας ότι “δεν γνωρίζει ακόμη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία”.

Η επίσκεψη στο Πακιστάν ήταν πολύ παραγωγική, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έφθασε στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο μετά την αναχώρηση του Αραγτσί από το Πακιστάν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα στείλει απεσταλμένους στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, όπως είχε προγραμματιστεί.

Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για την εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή.

“Το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο να υπηρετεί ως έντιμος και ειλικρινής διαμεσολαβητής και να εργάζεται ακατάπαυστα για την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης και της διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή”, έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Had a warm and constructive telephone exchange this evening with my brother, President Masoud Pezeshkian, on the evolving regional situation.



I appreciated Iran’s continued engagement, including the high-level delegation to Islamabad led by Foreign Minister Abbas Araghchi, whom… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 25, 2026

