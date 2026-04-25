Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό (IDF) να «χτυπήσει με δύναμη στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση του γραφείου του που εκδόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Η ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ έρχεται μετά την εκτόξευση πυραύλων και τη χρήση drones από τη Χεζμπολάχ κατά του βόρειου Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο σήμερα.

Όπως μεταδίδει το timesofisrael, η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί πολλαπλές επιθέσεις καθημερινά εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο εν μέσω της εκεχειρίας και υποστηρίζει ότι οι ενέργειες της οφείλονται σε υποτιθέμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

