Το μεικτό επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με στρατιωτική απάντηση, σε περίπτωση που συνεχισθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει τις ενέργειες αυτές ως πράξεις «πειρατείας», προειδοποιώντας ότι η συνέχιση του αποκλεισμού θα προκαλέσει αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Αν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε το αρχηγείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας».

Ταυτόχρονα στο Ισλαμαμπάντ, πακιστανική πηγή δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέδωσε σε πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν.

