40 χρόνια από το Τσερνόμπιλ: Η πυρηνική καταστροφή που σημάδεψε τον κόσμο

Λίγο μετά τη 01:23 τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986, σειρά εκρήξεων διέλυσε τον αντιδραστήρα Νο4 του πυρηνικού σταθμού στο Τσερνόμπιλ, κοντά στην πόλη Πριπιάτ, στην τότε Σοβιετική Ένωση.

Η καταστροφή εξελίχθηκε σε ένα από τα σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Η καταστροφή που ακολούθησε εξελίχθηκε στο χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας και σε ένα από τα πιο δαπανηρά τεχνολογικά δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί.

Η έκρηξη κατέστρεψε τον πυρήνα του αντιδραστήρα και απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών υλικών στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα ραδιενεργό νέφος που εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, ίχνη ραδιενέργειας εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τη Σκανδιναβία έως τη Μεσόγειο.

Φωτογραφία από το εσωτερικό του κατεστραμμένου αντιδραστήρα Νο4. Credits: Alexander Kupnyi

Τι συνέβη στο εργοστάσιο τη νύχτα της 26ης Απριλίου 1986

Το βράδυ της 25ης Απριλίου 1986, στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, οι χειριστές του αντιδραστήρα Νο4 προετοιμάζονταν για μια διαδικασία που θεωρούνταν ρουτίνα: τον σταδιακό τερματισμό λειτουργίας του αντιδραστήρα για προγραμματισμένη συντήρηση.

Παράλληλα, οι μηχανικοί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα τεστ ασφαλείας, το οποίο είχε στόχο να διαπιστώσει αν οι τουρμπίνες του σταθμού θα μπορούσαν, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να συνεχίσουν για λίγα λεπτά να τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τα συστήματα ψύξης μέχρι να ενεργοποιηθούν οι εφεδρικές γεννήτριες.

Το πείραμα αυτό, που είχε επιχειρηθεί και στο παρελθόν άλλες τρεις φορές χωρίς επιτυχία, θεωρήθηκε κυρίως μια τεχνική δοκιμή ηλεκτρικού εξοπλισμού. Έτσι πραγματοποιήθηκε χωρίς τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των ομάδων που είχαν την ευθύνη του τεστ και εκείνων που ήταν υπεύθυνες για την ασφαλή λειτουργία του αντιδραστήρα.

Ο αντιδραστήρας Νο4 του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Τσερνόμπιλ μετά το ατύχημα

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απενεργοποιήθηκαν αρκετά συστήματα ασφαλείας, ενώ αφαιρέθηκαν και πολλές από τις ράβδους ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της πυρηνικής αντίδρασης στον πυρήνα.

Στην πορεία των χειρισμών, η ισχύς του αντιδραστήρα μειώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, πολύ κάτω από το όριο στο οποίο ο συγκεκριμένος τύπος αντιδραστήρα μπορούσε να λειτουργεί με ασφάλεια.

Οι χειριστές προσπάθησαν να επαναφέρουν την ισχύ, αποσύροντας ακόμη περισσότερες ράβδους ελέγχου, κάτι που παραβίαζε τα πρωτόκολλα λειτουργίας. Ο αντιδραστήρας, τύπου RBMK, είχε ήδη έναν εγγενή σχεδιαστικό περιορισμό: σε χαμηλή ισχύ μπορούσε να γίνει εξαιρετικά ασταθής και να παρουσιάσει ανεξέλεγκτη αύξηση της ισχύος.

Λίγο μετά τη 01:23 τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η ισχύς του αντιδραστήρα αυξήθηκε απότομα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έφτασε σε επίπεδα πολλαπλάσια της κανονικής λειτουργίας. Η υπερθέρμανση προκάλεσε ρήξη στα πυρηνικά καύσιμα και την απότομη εξάτμιση του νερού ψύξης. Η πίεση που δημιουργήθηκε οδήγησε σε μια ισχυρή έκρηξη ατμού, η οποία κατέστρεψε τον πυρήνα του αντιδραστήρα.

Δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη έκρηξη. Η στέγη του κτιρίου εκτινάχθηκε, ο αντιδραστήρας καταστράφηκε ολοκληρωτικά και τεράστιες ποσότητες πυρηνικού καυσίμου, γραφίτη και άλλων ραδιενεργών υλικών εκτοξεύτηκαν στον αέρα.

Η φωτιά και οι εκρήξεις άφησαν τον πυρήνα εκτεθειμένο στην ατμόσφαιρα, ενώ οι πυρκαγιές που ακολούθησαν απελευθέρωσαν μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών ουσιών. που μεταφέρθηκαν με τους ανέμους σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Η καταστροφή του αντιδραστήρα Νο4 σηματοδότησε την αρχή της μεγαλύτερης πυρηνικής καταστροφής στην ιστορία. Μεταγενέστερες έρευνες κατέληξαν ότι το ατύχημα προκλήθηκε από έναν συνδυασμό ανθρώπινων λαθών και σοβαρών σχεδιαστικών αδυναμιών του αντιδραστήρα, σε ένα περιβάλλον όπου η κουλτούρα πυρηνικής ασφάλειας ήταν ανεπαρκής.

Οι πρώτες ώρες μετά την έκρηξη

Αμέσως μετά τις εκρήξεις στον αντιδραστήρα Νο4, τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Απριλίου 1986, οι εργαζόμενοι του πυρηνικού σταθμού και οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στο κτίριο του αντιδραστήρα και στις γύρω εγκαταστάσεις.

Η κλήση στην Πυροσβεστική μετά την έκρηξη στο Τσερνόμπιλ το 1986:

Οι πρώτοι πυροσβέστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να γνωρίζουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και χωρίς καμία προστασία από τη ραδιενέργεια. Οι ομάδες πυρόσβεσης επικεντρώθηκαν αρχικά στις πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στη στέγη του κτιρίου των τουρμπινών και σε άλλες εγκαταστάσεις του σταθμού, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικούς αντιδραστήρες.

Μέσα στις επόμενες ώρες οι μεγαλύτερες εστίες τέθηκαν υπό έλεγχο, αποτρέποντας μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

Την ίδια στιγμή, μηχανικοί και τεχνικοί του σταθμού προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων εκρήξεων. Ανάμεσα στις πιο κρίσιμες παρεμβάσεις ήταν η αποστράγγιση νερού που είχε συγκεντρωθεί κάτω από τον αντιδραστήρα, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η επαφή του με το λιωμένο πυρηνικό καύσιμο θα μπορούσε να προκαλέσει μια ακόμη ισχυρότερη έκρηξη.

Εργάτες καταγράφουν τα επίπεδα ραδιενέργειας από ελικόπτερο πάνω από το κατεστραμμένο Τσερνόμπιλ μετά το ατύχημα

Οι περισσότεροι από τους πρώτους διασώστες εργάστηκαν χωρίς ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και εκτέθηκαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας.

Πολλοί εμφάνισαν σύντομα συμπτώματα δηλητηρίασης από ακτινοβολία, ενώ αρκετοί από τους πυροσβέστες και εργαζόμενους που βρέθηκαν στο σημείο τις πρώτες ώρες πέθαναν μέσα στους επόμενους μήνες.

Η εκκένωση του Πριπιάτ

Το Πριπιάτ, μια πόλη περίπου 49.000 κατοίκων που είχε δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους του πυρηνικού σταθμού και τις οικογένειές τους, βρισκόταν μόλις τρία χιλιόμετρα από τον αντιδραστήρα. Παρά την έκρηξη, οι αρχές δεν προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση της πόλης.

Τα υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας μετέτρεψαν το Πριπιάτ σε μια εγκαταλελειμμένη πόλη-φάντασμα

Η απόφαση για την εκκένωση ελήφθη το πρωί της 27ης Απριλίου, περίπου 36 ώρες μετά την καταστροφή, ενώ η επιχείρηση εκκένωσης ξεκίνησε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι.

Μέσα σε λίγες ώρες οργανώθηκε μια τεράστια επιχείρηση μεταφοράς: περισσότερα από 1.200 λεωφορεία και περίπου 200 φορτηγά στάλθηκαν στην πόλη για να απομακρύνουν τον πληθυσμό.

Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προσωρινά και ότι θα επέστρεφαν σε λίγες ημέρες. Τους ζητήθηκε να πάρουν μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα αντικείμενα για μια «παραμονή τριών ημερών». Πολλοί άφησαν πίσω ρούχα, προσωπικά αντικείμενα, οικογενειακά κειμήλια, ακόμη και τα κατοικίδιά τους, πιστεύοντας ότι σύντομα θα επέστρεφαν.

Στην πραγματικότητα, η «προσωρινή» απομάκρυνση δεν έληξε ποτέ. Τα υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας κατέστησαν την επιστροφή αδύνατη και το Πριπιάτ μετατράπηκε σε μια εγκαταλελειμμένη πόλη-φάντασμα.

Μέχρι σήμερα, τα σχολεία, τα σπίτια και τα πάρκα της παραμένουν όπως τα άφησαν οι κάτοικοί τους εκείνο το απόγευμα του Απριλίου.

Οι κάτοικοι άφησαν πίσω τα σπίτια τους όπως ήταν, πιστεύοντας ότι θα επιστρέψουν στο Πριπιάτ σε λίγες ημέρες

Το ραδιενεργό νέφος στην Ευρώπη

Μετά την έκρηξη του αντιδραστήρα, τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών υλικών εκτοξεύτηκαν στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα ραδιενεργό νέφος που εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οι εκπομπές ραδιενέργειας συνεχίστηκαν για περίπου δέκα ημέρες, απελευθερώνοντας ισότοπα όπως ιώδιο-131, καίσιο-137 και άλλα ραδιενεργά στοιχεία.

Αρχικά, οι άνεμοι μετέφεραν το νέφος προς τις βόρειες περιοχές της Ουκρανίας και τη Λευκορωσία, που δέχθηκαν και το μεγαλύτερο μέρος της ραδιενεργού επιβάρυνσης. Στη συνέχεια, το νέφος άρχισε να κινείται προς τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών υλικών εκτοξεύτηκαν στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα ραδιενεργό νέφος που εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης

Μεταξύ 30 Απριλίου και 5 Μαΐου 1986, το ραδιενεργό νέφος πέρασε πάνω από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένες περιοχές η ραδιενέργεια ήταν σχετικά περιορισμένη, ενώ σε άλλες καταγράφηκαν σημαντικά επίπεδα μόλυνσης. Ένας βασικός παράγοντας ήταν οι βροχοπτώσεις, καθώς η βροχή «καθίζησε» τα ραδιενεργά σωματίδια στο έδαφος, δημιουργώντας έντονες αλλά τοπικές εστίες ρύπανσης.

Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 12 δισεκατομμύρια γιγαμπεκερέλ (GBq) ραδιενεργών υλικών διασκορπίστηκαν στην ατμόσφαιρα. Το καίσιο-137 εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να εντοπίζεται σε ορισμένα οικοσυστήματα της Ευρώπης, ιδιαίτερα στο έδαφος, επηρεάζοντας φυτά, μανιτάρια και άγρια μούρα.

Οι επιστήμονες έχουν αναπαραστήσει την πορεία του νέφους με τη βοήθεια υπολογιστικών μοντέλων που λαμβάνουν υπόψη τους ανέμους και τις βροχοπτώσεις εκείνων των ημερών. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η ραδιενέργεια έφτασε σχεδόν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, καθιστώντας το ατύχημα του Τσερνόμπιλ μια καταστροφή με πραγματικά διεθνείς συνέπειες.

Εργαζόμενος ανάμεσα σε μολυσμένα λαχανικά σε χωματερή στο Βερολίνο το 1986, μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ

Πως μεταδόθηκε το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ από την ΕΡΤ το 1986:

Οι «Liquidators»

Μετά την καταστροφή του αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ, η Σοβιετική Ένωση κινητοποίησε μια τεράστια επιχείρηση καθαρισμού και περιορισμού των συνεπειών του ατυχήματος.

Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν περίπου 600.000 άνθρωποι, γνωστοί ως «Liquidators» ή εκκαθαριστές. Πρόκειται για στρατιώτες, πυροσβέστες, μηχανικούς, εργάτες, ανθρακωρύχους και επιστήμονες που εργάστηκαν στις μολυσμένες περιοχές από το 1986 έως το 1989.

Στην επιχείρηση καθαρισμού και περιορισμού των συνεπειών του ατυχήματος συμμετείχαν περίπου 600.000 άνθρωποι, γνωστοί ως «Liquidators» ή εκκαθαριστές

Αποστολή τους ήταν να περιορίσουν τη ραδιενέργεια και να αποτρέψουν μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Μεταξύ των καθηκόντων τους ήταν η απομάκρυνση ραδιενεργών συντριμμιών από τη στέγη του αντιδραστήρα, η απολύμανση κτιρίων και οικισμών, η ταφή μολυσμένων υλικών και εξοπλισμού, καθώς και η κατασκευή του πρώτου τσιμεντένιου καλύμματος, της «σαρκοφάγου» που σφράγισε τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα.

Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες. Πολλοί από τους liquidators εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, ιδιαίτερα όσοι συμμετείχαν στις πρώτες επιχειρήσεις το 1986 και το 1987, όταν περίπου 240.000 άνθρωποι ανέλαβαν τις πιο επικίνδυνες αποστολές.

Πολλοί από τους liquidators εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες μπορεί να πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που σχετίζονται με ραδιενέργεια

Πολλοί από αυτούς εμφάνισαν προβλήματα υγείας, όπως καρκίνους, καρδιαγγειακές παθήσεις και σοβαρά ψυχολογικά τραύματα που συνδέθηκαν με την έκθεσή τους στη ραδιενέργεια. Εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες μπορεί να πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που σχετίζονται με την ακτινοβολία.

Παρά τους κινδύνους που αντιμετώπισαν, οι liquidators θεωρούνται μέχρι σήμερα οι άνθρωποι που συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της καταστροφής και στην αποτροπή ακόμη μεγαλύτερης ραδιενεργού μόλυνσης. Σε πολλές από τις πρώην σοβιετικές χώρες αναγνωρίζονται ως ήρωες και οι επιζώντες λαμβάνουν ειδικές κοινωνικές παροχές για την προσφορά τους.

Οχήματα μολυσμένα από ραδιενέργεια αποθηκευμένα εντός της ζώνης αποκλεισμού των 30 χιλιομέτρων από το Τσερνόμπιλ

Οι επιπτώσεις στην υγεία

Η πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ είχε σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία όσων εκτέθηκαν στη ραδιενέργεια.

Στις πρώτες ημέρες μετά το ατύχημα, 134 εργαζόμενοι του σταθμού και πυροσβέστες εμφάνισαν οξεία ασθένεια από ακτινοβολία (Acute Radiation Syndrome – ARS). Από αυτούς, 28 πέθαναν μέσα στους πρώτους μήνες, εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών δόσεων ακτινοβολίας που είχαν δεχθεί.

Η πιο χαρακτηριστική μακροχρόνια συνέπεια του ατυχήματος ήταν η ραγδαία αύξηση των περιστατικών καρκίνου του θυρεοειδούς, κυρίως σε παιδιά και εφήβους που ζούσαν στις πιο μολυσμένες περιοχές της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και της Ρωσίας.

Η καταστροφή συνδέθηκε με την αύξηση των περιστατικών καρκίνου του θυρεοειδούς, κυρίως σε παιδιά και εφήβους

Η αύξηση αυτή συνδέθηκε με την έκθεση στο ραδιενεργό ιώδιο-131, το οποίο εισήλθε στον οργανισμό κυρίως μέσω μολυσμένου γάλακτος και τροφίμων τις πρώτες εβδομάδες μετά την καταστροφή.

Έρευνες κατέγραψαν επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λευχαιμίας και άλλων μορφών καρκίνου, ιδιαίτερα μεταξύ των εργαζομένων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις καθαρισμού της περιοχής. Παράλληλα, μακροχρόνιες μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση στη ραδιενέργεια με αυξημένα ποσοστά καταρράκτη, καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων χρόνιων ασθενειών.

Πέρα όμως από τις σωματικές ασθένειες, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η σημαντικότερη δημόσια υγειονομική συνέπεια της καταστροφής ήταν οι ψυχολογικές επιπτώσεις. Πολλοί κάτοικοι των μολυσμένων περιοχών και εργαζόμενοι που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης αντιμετώπισαν για χρόνια άγχος, κατάθλιψη και έντονο ψυχολογικό στρες, ένα φαινόμενο που συχνά περιγράφεται ως «σύνδρομο του Τσερνόμπιλ».

Οι πιο εκτεθειμένες ομάδες ήταν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης, αλλά και ο γενικός πληθυσμός των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από τη ραδιενέργεια, ιδιαίτερα τα παιδιά που κατανάλωσαν μολυσμένα τρόφιμα τις πρώτες ημέρες μετά το ατύχημα.

Η ζώνη αποκλεισμού

Μετά την καταστροφή του 1986 δημιουργήθηκε γύρω από τον πυρηνικό σταθμό μια εκτεταμένη ζώνη αποκλεισμού, προκειμένου να περιοριστεί η ανθρώπινη παρουσία σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας.

Αρχικά η ζώνη ορίστηκε σε ακτίνα περίπου 30 χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό, όμως με την πάροδο των χρόνων η συνολική έκταση της περιοχής που θεωρείται μολυσμένη έφτασε περίπου τα 2.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Εκτεταμένη ζώνη αποκλεισμού δημιουργήθηκε γύρω από το Τσερνόμπιλ το 1986 για τον περιορισμό της έκθεσης στη ραδιενέργεια

Η περιοχή περιλαμβάνει δεκάδες εγκαταλελειμμένες πόλεις και χωριά, συμπεριλαμβανομένου και του Πριπιάτ.

Σήμερα η ζώνη αποκλεισμού παραμένει μία από τις πιο μολυσμένες περιοχές στον κόσμο, καθώς στο έδαφος εξακολουθούν να υπάρχουν ραδιενεργά ισότοπα όπως καίσιο-137, στρόντιο-90 και πλουτώνιο.

Η διαχείριση της περιοχής γίνεται από τις ουκρανικές αρχές, ενώ στο εσωτερικό της υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα περιορισμού. Η πιο επικίνδυνη περιοχή βρίσκεται σε μια εσωτερική ζώνη περίπου 10 χιλιομέτρων γύρω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα, ενώ η ευρύτερη περιοχή των 30 χιλιομέτρων αποτελεί τη βασική ζώνη αποκλεισμού.

Η ζώνη αποκλεισμού παραμένει μία από τις πιο μολυσμένες περιοχές στον κόσμο, καθώς στο έδαφος εξακολουθούν να υπάρχουν ραδιενεργά ισότοπα

Η σαρκοφάγος και ο νέος θόλος

Μετά την έκρηξη του αντιδραστήρα Νο4, οι σοβιετικές αρχές έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο πρόβλημα: ο κατεστραμμένος πυρήνας παρέμενε εκτεθειμένος και συνέχιζε να απελευθερώνει ραδιενεργά υλικά. Για τον περιορισμό της διαρροής αποφασίστηκε η κατασκευή ενός τεράστιου προστατευτικού καλύμματος, γνωστής ως «σαρκοφάγος» ή Object Shelter.

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1986 μέσα σε μόλις 206 ημέρες, σε μια επιχείρηση τεράστιας κλίμακας στην οποία συμμετείχαν περίπου 90.000 εργαζόμενοι. Η δομή, φτιαγμένη από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα, σχεδιάστηκε για να εγκλωβίσει το μεγαλύτερο μέρος των ραδιενεργών υλικών που παρέμεναν μέσα στον αντιδραστήρα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200 τόνων λιωμένου πυρηνικού καυσίμου, δεκάδων τόνων ραδιενεργής σκόνης και μεγάλων ποσοτήτων ουρανίου και πλουτωνίου.

Εργάτες μπροστά από το μισοτελειωμένο κάλυμμα του αντιδραστήρα Νο4, κρατώντας πανό: «Θα εκπληρώσουμε τη διαταγή της κυβέρνησης!»

Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία κατασκευάστηκε η σαρκοφάγος είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει με την πάροδο του χρόνου σημαντικά προβλήματα σταθερότητας. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 είχαν ήδη εντοπιστεί σοβαρές ρωγμές και κίνδυνοι κατάρρευσης.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η δημιουργία ενός νέου συστήματος προστασίας. Έτσι κατασκευάστηκε το New Safe Confinement (NSC), ένας τεράστιος μεταλλικός θόλος ύψους περίπου 108 μέτρων και βάρους περίπου 23.000 τόνων.

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016, με κόστος περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, και τοποθετήθηκε πάνω από την παλιά σαρκοφάγο για να εξασφαλίσει την ασφαλή απομόνωση του αντιδραστήρα για τουλάχιστον 100 χρόνια.

Ο νέος θόλος επιτρέπει επίσης μελλοντικά την αποσυναρμολόγηση της παλιάς σαρκοφάγου και την απομάκρυνση των πυρηνικών υλικών που παραμένουν κάτω από τα ερείπια του αντιδραστήρα.

Το New Safe Confinement (NSC) κατασκευάστηκε για να εξασφαλίσει την ασφαλή απομόνωση του αντιδραστήρα για τουλάχιστον 100 χρόνια

Το Τσερνόμπιλ στον σύγχρονο κόσμο

Δεκαετίες μετά την καταστροφή, το Τσερνόμπιλ παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα πυρηνικού κινδύνου στον κόσμο. Η περιοχή εξελίχθηκε σε τόπο μνήμης, αλλά και σε σημείο διεθνούς ενδιαφέροντος για επιστήμονες, δημοσιογράφους και επισκέπτες.

Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ζώνη αποκλεισμού είχε μετατραπεί σε προορισμό οργανωμένου τουρισμού, με χιλιάδες επισκέπτες να φτάνουν κάθε χρόνο στο Πριπιάτ και στον χώρο του σταθμού.

Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ζώνη αποκλεισμού είχε μετατραπεί σε προορισμό οργανωμένου τουρισμού

Παράλληλα, η τηλεοπτική σειρά «Chernobyl» του HBO επανέφερε δυναμικά το θέμα στη διεθνή επικαιρότητα και αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τα γεγονότα του 1986.

Την ίδια ώρα, το Τσερνόμπιλ παραμένει σημείο αναφοράς στη διεθνή συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τα όρια της τεχνολογικής διαχείρισης σε περιβάλλοντα υψηλού ρίσκου.

Η τηλεοπτική σειρά «Chernobyl» του HBO επανέφερε δυναμικά το θέμα στη διεθνή επικαιρότητα και αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τα γεγονότα του 1986

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Το Τσερνόμπιλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας το 2022, όταν οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την περιοχή κατά τις πρώτες ώρες της εισβολής στην Ουκρανία.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, στρατεύματα που εισήλθαν από τη Λευκορωσία κατέλαβαν τη ζώνη αποκλεισμού και τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, ελέγχοντας ολόκληρη την περιοχή μέσα σε λίγες ώρες. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, περίπου 300 άνθρωποι – εργαζόμενοι και προσωπικό ασφαλείας – παρέμειναν εγκλωβισμένοι στον σταθμό για αρκετές ημέρες, χωρίς δυνατότητα να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις.

Το Τσερνόμπιλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο το 2022, όταν οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την περιοχή κατά τις πρώτες ώρες της εισβολής στην Ουκρανία

Η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων σε μια από τις πιο μολυσμένες περιοχές του πλανήτη προκάλεσε έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και για πιθανή αύξηση της ραδιενέργειας, ιδιαίτερα μετά τις αναφορές ότι στρατιώτες κινούνταν σε ιδιαίτερα μολυσμένες περιοχές της ζώνης αποκλεισμού.

Στα τέλη Μαρτίου του 2022 οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από την περιοχή, καθώς η στρατιωτική στρατηγική μετατοπίστηκε προς την ανατολική Ουκρανία. Παρά την αποχώρηση, η περιοχή παρέμεινε ιδιαίτερα ευαίσθητη, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν εκφραστεί ανησυχίες και για ζημιές στις εγκαταστάσεις προστασίας του αντιδραστήρα, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών που προκάλεσαν φθορές στη δομή του νέου θόλου.

Ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές στο κάλυμμα του αντιδραστήρα Νο4 του Τσερνόμπιλ το 2025

Σαράντα χρόνια μετά: Τα διδάγματα της καταστροφής

Η καταστροφή του Τσερνόμπιλ άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει την πυρηνική ενέργεια. Το ατύχημα οδήγησε σε αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας για τους πυρηνικούς σταθμούς, ενίσχυσε τη διεθνή συνεργασία σε θέματα πυρηνικής προστασίας και υποχρέωσε τις χώρες να υιοθετήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Σαράντα χρόνια μετά, το Τσερνόμπιλ παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα των κινδύνων που μπορεί να κρύβει η τεχνολογία, όταν η ανθρώπινη αμέλεια και τα τεχνικά λάθη συναντούν μια κουλτούρα ελλιπούς ασφάλειας. Η τραγωδία του 1986 εξακολουθεί να λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, αυστηρούς κανόνες και διεθνή συνεργασία.

