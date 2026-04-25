Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αποχώρησε από το Πακιστάν πριν από την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, όπως μετέδωσαν το Σάββατο μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι εξελίξεις ακολουθούν προηγούμενη δήλωση του εκπροσώπου του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες δεν θα πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του ΙράνΑμπάς Αραγτσί και η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν από το Πακιστάν έπειτα από συνομιλίες, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές έγινε γνωστό ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν ο Αμπάς Αραγτσί επέδωσε σε πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπός του Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε μέσω του Χ ότι καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματισθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και ότι οι ιρανικές θέσεις θα διαβιβασθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των πακιστανών μεσολαβητών.

Την ίδια ώρα πάντως πακιστανικές πηγές μιλώντας στο CBS News επιχειρούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι οι συνομιλίες δεν έχουν καταρρεύσει λέγοντας ότι ο Αμπάς Αραγτσί θα επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ την Κυριακή ή την Δευτέρα για τον β’ γύρο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.



Τραμπ: Κρατάμε όλα τα χαρτιά

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν για το Πακιστάν σήμερα. Ωστόσο μετά την αποχώρηση του Αραγτσί, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News έκανε γνωστό ότι ακύρωσε το ταξίδι τους.

«Είπα στους δικούς μου πριν από λίγο, ενώ ετοιμάζονταν να φύγουν, “Όχι, δεν θα κάνετε 18ωρη πτήση για να πάτε εκεί. Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να καθίσετε να μιλάτε για το τίποτα”», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Trump on Truth Social: I just cancelled the trip of my representatives going is Islamabad, Pakistan, to meet with the Iranians.



Too much time wasted on traveling, too much work! Besides which, there is tremendous infighting and confusion within their “leadership.”… pic.twitter.com/5fth8DHYL5 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 25, 2026

«Αν θέλουν να μιλήσουμε να πάρουν τηλέφωνο»

Λίγη ώρα αργότερα σε ανάρτησή του στο Τruth Social ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην απόφασή του να ματαιώσει το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ σημείωσε επίσης ότι στο εσωτερικό της ηγεσίας του Ιράν υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε καν οι ίδιοι. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος

BREAKING: President Trump tells FOX News’ @aishahhasnie that he has canceled Jared Kushner and Steve Witkoff’s planned trip to Pakistan for peace talks with Iran.



President Trump telling FOX News exclusively, “We have all the cards. They can call us anytime they want.” pic.twitter.com/40b4x8Vms9 — Fox News (@FoxNews) April 25, 2026

Αμπάς Αραγτσί: Πρέπει να δούμε αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αμπάς Αραγτσί σημείωσε ότι είχε μια «πολύ καρποφόρα επίσκεψη στο Πακιστάν» την προηγούμενη μέρα, επισημαίνοντας τις «αδελφικές προσπάθειες της χώρας να επαναφέρει την ειρήνη στην περιοχή μας, κάτι που εκτιμούμε ιδιαίτερα». Εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της Ουάσιγκτον στην προσπάθειά της να επιλύσει τη σύγκρουση μέσω διαπραγματεύσεων: «Πρέπει να δούμε αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τη διπλωματία».

Very fruitful visit to Pakistan, whose good offices and brotherly efforts to bring back peace to our region we very much value.



Shared Iran's position concerning workable framework to permanently end the war on Iran. Have yet to see if the U.S. is truly serious about diplomacy. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 25, 2026

