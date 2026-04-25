Στην αλληλεγγύη, τη φιλία και τα κοινά σχέδια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας αναφέρθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν στο μήνυμα που έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών του «Κίμωνα», κατά τη σημερινή του επίσκεψη με τον πρωθυπουργό στην πρώτη γαλλικής κατασκευής φρεγάτα Belharra που έχει ενταχθεί στον ελληνικό στόλο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος ενημερώθηκαν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και τον Αρχηγό Στόλου στην αίθουσα επιχειρήσεων σχετικά με τις επιχειρησιακές δυνατότητες του υπερσύγχρονου πολεμικού πλοίου, το οποίο θεωρείται το πλέον προηγμένο στη Μεσόγειο, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στη γέφυρά του. Η επίσκεψη Μητσοτάκη-Μακρόν συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές υπερπτήσεις δύο γαλλικών Rafale πάνω από την φρεγάτα.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν συνομίλησαν με τον πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, κυβερνήτη της ΦΓ ΚΙΜΩΝ. Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο. «Πάνω από 40 και ήταν μιας αφορμή να δούμε επί του πεδίου της δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος ο οποίος έκανε δώρο στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα».

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το μήνυμα του Γάλλου προέδρου:

«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.

Είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.

Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν»

