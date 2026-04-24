H ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά και γενικότερα οι διμερείς σχέσεις, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχει ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης ενόψει της μετάβασης του Γάλλου Προέδρου από την Κύπρο στην Αθήνα.

Ειδικότερα σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Τι θα κάνει, Παρασκευή και Σάββατο, ο Μακρόν στην Ελλάδα;», στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού TF1, επισημαίνεται εισαγωγικά ότι «η εν λόγω επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιοτήτας και αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την επικύρωση της ανανέωσης της αρχικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, η επίσκεψη «θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς» και «την κοινή προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως σε άμυνα, οικονομία και πολιτισμό». Επισημαίνεται ακόμη ότι η επίσκεψη «θα συμβάλει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας» και ότι το Παρίσι και η Αθήνα αναμένεται να «ανανεώσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας του 2021, η οποία θα ανανεώνεται πλέον σιωπηρά».

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται, επίσης ότι, σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου αποσκοπεί «στην προώθηση περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία», αλλά και ότι αυτό που προβάλλεται ως «απόλυτη προτεραιότητα» για την Αθήνα είναι η ναυτιλιακή ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των νέων στο διαδίκτυο, καθώς Ελλάδα και Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων χωρών της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από ανήλικους και βρίσκονται στην πρωτοπορία της διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα του CNEWS με τίτλο «Ο Μακρόν στην Ελλάδα την Παρασκευή για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας», όπως και της ιστοσελίδας TELEGRAMME με τίτλο «Γιατί η επίσκεψη Μακρόν έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα».

Ο ραδιοφωνικός σταθμός EUROPE1, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, με τίτλο «Μετά την Κύπρο, πως ο Μακρόν μεταβαίνει στην Αθήνα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας», και ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί και η Naval Group, η οποία είναι υποψήφια για την πώληση τεσσάρων υποβρυχίων Barracuda στην Ελλάδα.

ΚΥΠΕ