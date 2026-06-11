Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το Μπέλφαστ και η Βόρεια Ιρλανδία βυθίστηκαν σε ταραχές μετά την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του Στίβεν Όγκιλβι, με 27 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τις αρχές να ερευνούν τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματία απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών, ζητώντας να μη χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτηθούν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η παρέμβαση της οικογένειας του Στίβεν Όγκιλβι έγινε μέσω ανακοίνωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), κατά τη διάρκεια της δεύτερης νύχτας ταραχών που ακολούθησαν την επίθεση.

Anti-migration rioters are throwing Molotov cocktails at the police in Belfast tonight pic.twitter.com/jNMU2UkQAK June 10, 2026

«Νιώθουμε αποτροπιασμό για όσα συνέβησαν»

Στην ανακοίνωσή τους, οι συγγενείς του τραυματία καταδίκασαν τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά την επίθεση με μαχαίρι, στη διάρκεια των οποίων πυρπολήθηκαν κατοικίες, αυτοκίνητα και λεωφορείο, ενώ σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

🚨 Une barricade en feu vient d’être dressée par les manifestants anti-immigration pour bloquer les forces de l’ordre à Belfast. pic.twitter.com/EIAKzmHqEJ June 10, 2026

«Νιώθουμε αποτροπιασμό για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν χθες σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία μετά από όσα συνέβησαν», ανέφερε η οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι «η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός».

Οι συγγενείς του θύματος ξεκαθάρισαν επίσης ότι δεν επιθυμούν η υπόθεση να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία.

«Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει εχθρότητα. Μην το κάνετε στο όνομα του αγαπημένου μας προσώπου, γιατί δεν συμμεριζόμαστε αυτές τις αξίες», τόνισαν.

Footage shows the aftermath of intense protests in Belfast that stemmed from the arrest of a Sudanese asylum seeker who allegedly attacked another person with a knife. pic.twitter.com/fHhMK6mQcM June 11, 2026

Διευκρινίσεις για την κατάσταση της υγείας του

Η οικογένεια του Στίβεν Όγκιλβι προχώρησε επίσης σε ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, καθώς, όπως ανέφερε, αναγκάστηκε να το κάνει εξαιτίας ψευδών πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τους συγγενείς του, ο τραυματίας έχασε το αριστερό του μάτι και υπέστη και άλλα σοβαρά τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή.

Παράλληλα απηύθυναν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την επίθεση να συνεργαστεί με τις αρχές.

«Αν γνωρίζετε οτιδήποτε σχετικά με την επίθεση ή είδατε κάτι ύποπτο κοντά στην οδό Κίναρντ, απευθυνθείτε στην αστυνομία και σταματήστε να διαδίδετε ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αυτό είναι βαθιά οδυνηρό για εμάς», ανέφεραν.

Η αστυνομία προειδοποιεί για ψευδές περιεχόμενο

Η PSNI ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει φωτογραφίες και αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και παρουσιάζονται ψευδώς ως εικόνες του θύματος της επίθεσης.

«Οι εικόνες αυτές δεν σχετίζονται με κανένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, το συγκεκριμένο υλικό φαίνεται να χρησιμοποιείται με σκοπό την πρόκληση φόβου και την υποκίνηση μίσους.

Η αστυνομία προειδοποίησε επίσης ότι θα ερευνά αναρτήσεις που περιλαμβάνουν απειλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Δεκάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Τα επεισόδια που ξέσπασαν μετά την επίθεση έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταραχές σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

Μετά τις εκτεταμένες ταραχές της Τρίτης, η Βουλή των Λόρδων ενημερώθηκε ότι τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Claims are circulating on social media that migrant families in BELFAST are LEAVING their taxpayer funded homes.



Unfortunately, they’re probably heading across the water to the mainland.



To a new taxpayer funded home. pic.twitter.com/3S3EPVX8pW — Kiera Diss (@KieraDiss) June 10, 2026

Η βουλευτής των Εργατικών, βαρόνη Μάργκαρετ Ρίτσι του Ντάουνπατρικ, χαρακτήρισε τα γεγονότα «πογκρόμ εναντίον έγχρωμων ανθρώπων».

Από την πλευρά της, η βαρόνη Άντερσον του Στόουκ-ον-Τρεντ δήλωσε ότι ομάδες ατόμων πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι αναζητώντας αλλοδαπούς κατοίκους με σκοπό να τους εκδιώξουν.

Έρευνες για υποκίνηση μέσω διαδικτύου

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν πλέον τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξάπλωση των ταραχών.

Η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τη ρυθμιστική αρχή Ofcom να επικοινωνήσει με την πλατφόρμα X και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για περιεχόμενο που ενδεχομένως συνδέεται με τα επεισόδια.

Those who use social media to incite violence and disorder are breaking the law.

Next week we will lay in Parliament an update to the Online Safety Act requiring services to take quicker action to remove illegal content circulating during times of crisis. — Liz Kendall (@leicesterliz) June 10, 2026

Η Ofcom ανέφερε ότι μέρος της βίας φαίνεται να υποκινήθηκε μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών με ρατσιστικά κίνητρα, εμπρησμών κατοικιών και οχημάτων και επιθέσεων κατά αστυνομικών.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν βρεθεί και μηνύματα που διακινήθηκαν μέσω WhatsApp, τα οποία καλούσαν άνδρες ηλικίας άνω των 18 ετών να φορέσουν σκούρα ρούχα και να είναι έτοιμοι «να πολεμήσουν ή να συλληφθούν».

Κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας

Για την επίθεση με μαχαίρι συνελήφθη και προφυλακίστηκε ο 30χρονος Χάντι Αλοντίν από το Σουδάν, ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη αντιμετωπίζοντας κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα κινηθούν εναντίον όσων υποκινούν τη βία και τον διχασμό.

«Θα πατάξουμε όποιον τροφοδοτεί αυτή τη διαίρεση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

protothema.gr