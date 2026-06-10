Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ το βράδυ της Τρίτης, καθώς εκατοντάδες μασκοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα είχε επιχειρήσει να αποκεφαλίσει στη μέση του δρόμου έναν πολίτη.

Σπίτια, αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο και ένα σούπερ μάρκετ πυρπολήθηκαν, ενώ τμήματα της πόλης βυθίστηκαν στο χάος, με την πρωθυπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ, να καταδικάζει την «απόλυτη βαρβαρότητα», λέγοντας ότι «ομάδες μασκοφόρων ανδρών που πετούν οικογένειες έξω από τα σπίτια τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από αηδιαστική δειλία».

Στο μεταξύ, ο άνδρας που ακινητοποιήθηκε από τον αιτούντα άσυλο, ο οποίος του επιτέθηκε άγρια με μαχαίρι, ταυτοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής ως ο Στίβεν Όγκιλβι. Ο δράστης, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και χθες του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αφού το θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη «σοβαρά τραύματα» στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μαχαίρι.

Λεπτομέρειες της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε στην οδό Κίναρντ στο βόρειο Μπέλφαστ περίπου στις 22:30, έγιναν γνωστές αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που καταγράφει το περιστατικό.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να στέκεται πάνω από το αιμόφυρτο θύμα, κρατώντας ένα μαχαίρι στον λαιμό του και υψώνοντας τη γροθιά του. Καθώς οι παρευρισκόμενοι φώναζαν, ο άνδρας άρχισε να κάνει κινήσεις σαν να πριονίζει, με αυτόπτες μάρτυρες να ακούγονται να λένε: «Προσπαθεί να του κόψει το κεφάλι». Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι κουζίνας.

Ο Στίβεν Όγκιλβι φέρεται να κατάγεται από τη Σκωτία και να διέμενε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με τον Σουδανό κατηγορούμενο.

Μία κάτοικος δήλωσε στη Daily Mail: «Είναι ένας ευάλωτος άνθρωπος. Ζει στα ίδια διαμερίσματα με τον άνδρα που του επιτέθηκε. Κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες για το τι συνέβη, αλλά κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα γιατί δέχθηκε την επίθεση».

Γείτονας του θύματος ανέφερε ότι ο Όγκιλβι ήταν «κωφός από το ένα αυτί» και ότι το σπίτι του είχε γίνει στόχος βανδαλισμού πέρυσι, όταν άγνωστος έσπασε το παράθυρό του πετώντας τούβλο μέσα στη νύχτα. Ο ίδιος γείτονας πρόσθεσε: «Ο Στίβεν είχε κάποια προβλήματα. Ζούσε μόνος του, αλλά συχνά φιλοξενούσε κόσμο. Επρόκειτο να μεταφερθεί σε άλλο διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης στις 15 Ιουνίου».

«Κοίταξα έξω χθες βράδυ και είδα δύο άνδρες που τσακώνονταν. Ήταν φρικτό, αλλά όλα έγιναν πολύ γρήγορα και μετά εμφανίστηκε ένας άνδρας με μπαστούνι χέρλινγκ για να βοηθήσει. Δεν γνώριζα αρχικά ότι το θύμα ήταν ο Στίβεν. Το έμαθα μόλις το πρωί, όταν πληροφορήθηκα ότι η αστυνομία είχε πάει στο διαμέρισμά του. Δέχθηκε την επίθεση ακριβώς έξω από την είσοδο του σπιτιού του. Από όσα ακούω, είναι ζωντανός, αλλά οριακά. Ο Σουδανός που κατηγορείται ότι τον επιτέθηκε έμενε σε άλλο κτίριο του συγκροτήματος. Είχε μετακομίσει εκεί μόλις πρόσφατα».

Άλλος κάτοικος της περιοχής δήλωσε: «Είδα όλα τα περιπολικά και τα ασθενοφόρα έξω από τα διαμερίσματα. Οι διασώστες μιλούσαν στον Στίβεν καθώς του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Τους άκουσα να τον φωνάζουν με το όνομά του καθώς τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο. Τον έχω δει αρκετές φορές στην περιοχή. Κατάγεται από τη Σκωτία και ζει εδώ αρκετά χρόνια. Είναι ευάλωτος άνθρωπος και κάποιοι γείτονες τον φροντίζουν. Ο Σουδανός που συνελήφθη από την αστυνομία έμενε επίσης στο συγκρότημα. Δεν βρισκόταν εκεί για πολύ, ίσως μία εβδομάδα περίπου. Μόλις είχε μεταφερθεί εκεί. Πρόκειται για κατοικίες κοινωνικής στέγασης».

Από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο, ταξίδεψε ο δράστης το 2023

Ο αρχηγός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), Τζον Μπούτσερ, δήλωσε ότι ο δράστης πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο, προτού μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023.

Στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα ασύλου στην πόλη και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Ο ηγέτης του DUP και βουλευτής του Ανατολικού Μπέλφαστ, Γκάβιν Ρόμπινσον, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο ύποπτος βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με πενταετή άδεια παραμονής.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε αργότερα ότι του είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα μετά την άφιξή του στη χώρα και δικαίωμα παραμονής έως το 2028.

Σύμφωνα με την PSNI, ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Μπέλφαστ.

Ο υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την απάντηση στο «εύλογο ερώτημα» σχετικά με το πώς ακριβώς εισήλθε στη χώρα.

Ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ, χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιη» και ζήτησε τη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων για την εθνικότητα και το μεταναστευτικό καθεστώς του υπόπτου.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, περαστικοί επενέβησαν για να σταματήσουν τον δράστη. Μεταξύ αυτών ήταν ένας άνδρας που κρατούσε μπαστούνι χέρλινγκ και χτύπησε τον ύποπτο, ενώ άλλοι βοήθησαν να ακινητοποιηθεί.

Ο Στίβεν Όγκιλβι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο βοηθός αρχηγού της PSNI, Ράιαν Χέντερσον, δήλωσε ότι το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα στα μάτια και βαθιά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και το πρόσωπο. «Κατανοώ την αποστροφή του κοινού για τη βίαιη φύση αυτής της επίθεσης, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία όχι μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία αλλά και ευρύτερα», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η επίθεση σχετίζεται με τρομοκρατία, ενώ κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το υλικό που διαμοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δημοσίευση των σκληρών βίντεο της επίθεσης.

Μετά το περιστατικό, ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Κατοικίες και λεωφορεία πυρπολήθηκαν από διαδηλωτές που αντέδρασαν στην επίθεση, παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης για ψυχραιμία.

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.



The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i — The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

Μασκοφόροι συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι ομάδες ατόμων έσπαγαν πόρτες κατοικιών με στόχο, όπως φώναζαν, να «διώξουν τους ξένους». Πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ η πυροσβεστική και η αστυνομία κινητοποιήθηκαν σε πολλαπλά περιστατικά.

Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast.



Emergency services are heading that way.



An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. @BelTel pic.twitter.com/YuNYtTWIXf — Kevin Scott (@Kscott_94) June 9, 2026

Η αναπληρώτρια πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Έμα Λιτλ-Πένγκελι, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία μέσω των κοινωνικών δικτύων. «Γνωρίζω ότι όλοι είναι σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν. Γνωρίζω ότι πολλοί είναι οργισμένοι και ότι κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Απευθύνω έκκληση να ενεργήσουν όλοι με απολύτως ειρηνικό τρόπο. Η βία δεν προωθεί καμία υπόθεση· την υπονομεύει. Η καταστροφή της ίδιας της κοινότητάς σας δεν ωφελεί κανέναν. Το να στρέφει κανείς την οργή του για τις πράξεις ενός ανθρώπου εναντίον άλλων που δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό είναι απολύτως λανθασμένο», τόνισε.

protothema.gr