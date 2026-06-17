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Έπειτα από μια μακρά διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της ΕΕ, την περασμένη Δευτέρα επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών. Το deal θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την Κυπριακή Προεδρία, αφού επρόκειτο για ένα πολύπλοκο ζήτημα το οποίο δεν ήταν εύκολο για κανένα κράτος – μέλος που προέδρευσε να το αγγίξει, πόσο μάλλον να το επιλύσει.

Την πρωτοβουλία για τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Λουκάς Φουρλάς, μιλώντας στο philenews χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ιστορική νίκη και υποστήριξε ότι πρόκειται για τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό που θα μπορούσε να επιτευχθεί ανάμεσα στους δύο θεσμούς, για εκατομμύρια επιβάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως «μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, η χθεσινή συμφωνία για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών αποτελεί μια ιστορική νίκη για τους Ευρωπαίους πολίτες». Σημείωσε ότι με το ΕΛΚ να βρίσκεται στο τιμόνι των διαπραγματεύσεων εκ μέρους του ΕΚ, πέτυχαν σημαντικές βελτιώσεις που ενισχύουν την προστασία των επιβατών και ιδιαίτερα των οικογενειών.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το άμεσα εκλεγμένο σώμα που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες, έδωσε τη μάχη για να διατηρηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης από τις τρεις ώρες καθυστέρησης, να εξασφαλιστεί δωρεάν θέση δίπλα στους γονείς για παιδιά κάτω των 14 ετών και να ενισχυθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

Παρότι δεν ικανοποιήθηκαν όλες οι αξιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συμφωνία αποτελεί ένα ιστορικό βήμα και τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό μεταξύ των δύο θεσμών, για εκατομμύρια επιβάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την πολιτική μου ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που για ακόμη μία φορά μπήκε μπροστά διεκδικώντας με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών», επισήμανε ο κ. Φουρλάς.

Τι αλλάζει για τους επιβάτες μετά τη συμφωνία

To deal ανάμεσα σε Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει επιγραμματικά τα εξής:

– Δωρεάν παρακείμενες θέσεις για παιδιά κάτω των 14 ετών και τους συνοδούς τους. Το ίδιο δικαίωμα επεκτείνεται σε επιβάτες με αναπηρίες ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και σε εγκύους.

– Διατήρηση του δικαιώματος αποζημίωσης από τις τρεις ώρες καθυστέρησης

– Mεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων

Οι αποζημιώσεις θα ανέρχονται σε:

* 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ.

* 400 ευρώ για πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χλμ.

* 600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης, υποχρέωση παροχής φροντίδας στους επιβάτες κατά τις μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς και ενίσχυση της διαφάνειας στις τιμές των εισιτηρίων.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται και η κατοχύρωση του δικαιώματος μεταφοράς ενός προσωπικού αντικειμένου – όπως μικρή τσάντα ή σακίδιο – χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεσάζοντες και οι πλατφόρμες κρατήσεων θα υποχρεώνονται να εμφανίζουν από την αρχή την τελική τιμή του εισιτηρίου.