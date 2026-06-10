Στο πρόσωπο ενός πατέρα εστιάζει η κοινή γνώμη στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Μπέλφαστ, όταν πολίτες επενέβησαν για να ακινητοποιήσουν έναν 30χρονο Σουδανό που μαχαίρωνε αλύπητα άνδρα στη μέση του δρόμου.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης ο συγκεκριμένος άνδρας είναι ο Ματ Μάγκ Τιερνάν πατέρας ενός παιδιού και κάτοικος της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε τυχαία μπροστά στο περιστατικό όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Αντιλαμβανόμενος ότι ένας άνδρας δεχόταν βίαιη επίθεση με μαχαίρι, άρπαξε ένα ξύλινο ραβδί χέρλινγκ, το οποίο χρησιμοποιείται στο χέρλινγκ -ένα από τα πιο δημοφιλή και παραδοσιακά αθλήματα της Ιρλανδίας- και έσπευσε να βοηθήσει πριν ακόμη φτάσει η αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος Τιερνάν άκουσε φωνές και αμέσως μαζί με δύο ακόμη πολίτες επιχείρησε να σταματήσει τον δράστη, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που διέτρεχε ο ίδιος.

Η στιγμή που προσπαθεί να αφοπλίσει τον δράστη

Ιδιαίτερα σκληρά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την στιγμή της σοκαριστικής επίθεσης δείχνουν τον πατέρα να χρησιμοποιεί το ραβδί χέρλινγκ για να απωθήσει τον 30χρονο Σουδανό, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται να φωνάζουν ότι ο δράστης προσπαθούσε να αποκεφαλίσει το θύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα. Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό, την πλάτη και το μάτι και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Είχε υποβάλει αίτημα για άσυλο

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 30χρονο Σουδανό, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής. Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας, ο άνδρας είχε μεταβεί στο Μπέλφαστ από το Δουβλίνο τον Φεβρουάριο του 2023 και στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση ασύλου.

Η σύντροφος του Τιερνάν, Άοϊφε Ο’Ράιλι, εξέφρασε δημόσια την περηφάνια της για τη στάση του, δηλώνοντας πως «δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη» για τον πατέρα του παιδιού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, ενδέχεται να έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του μετά το περιστατικό, ανέφερε ότι βρέθηκε στο σημείο «κατά τύχη» και ότι έδρασε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προκειμένου να προστατεύσει το θύμα μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Παρά τη βιαιότητα της επίθεσης, οι Αρχές έχουν δηλώσει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν την υπόθεση με τρομοκρατική ενέργεια, ενώ έχουν απευθύνει έκκληση προς το κοινό να αποφύγει τη διάδοση φημών και την εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων.

Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ: Έκαψαν σπίτια μεταναστών

Πάντως λίγες ώρες μετά την σοκαριστική επίθεση, σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρησμών εκτυλίχθηκαν στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών.

Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Δείτε βίντεο από το Μπέλφαστ:

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.



The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i — The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast.



Emergency services are heading that way.



An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. @BelTel pic.twitter.com/YuNYtTWIXf — Kevin Scott (@Kscott_94) June 9, 2026

Protestors are now setting cars on fire and hijacking them in Belfast. pic.twitter.com/PjZS6sZLc4 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) June 9, 2026

The Irish are ready to burn the entire city of Belfast down to the ground over Sudanese migrants trying to behead native Irish people.



I don’t blame them for being upset. 👏#Ireland pic.twitter.com/NQ6DCx2reG — Molly Pitcher (@AmericanMama) June 9, 2026

protothema.gr