Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος χειροτονήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε Επίσκοπο στον καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία και στις 18:00 το απόγευμα ενθρονίζεται στην Πάφο. Η διαδικασία άρχισε χθες με το μήνυμα της εκλογής του.

Η χειροτονία έγινε κατά τη διάρκεια αρχιερατικού συλλείτουργου στην παρουσία Κυπρίων αρχιερέων καθώς και εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στο ερώτημα του Αρχιεπισκόπου «τι πιστεύεις» ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος ανέγνωσε το σύμβολο της πίστεως «Πιστεύω εις ένα Θεό…».

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος απάντησε:

«Η χάρις του Αγίου πνεύματος, ει μετά σου».

Ακολούθως ανέφερε ότι πιστεύει και αποδέχεται τις επτά οικουμενικές συνόδους όπως και τις τοπικές συνόδους καθώς τους ιερούς κανόνες και τις αποστολικές παραδόσεις.

Διαβεβαίωσε ότι αναγνωρίζει την Ιερά Σύνοδο ως την ανωτάτη αρχή της Εκκλησίας της Κύπρου και ότι θα σέβεται τις αποφάσεις της.

Στη συνέχεια ο νέος Μητροπολίτης ασπάστηκε τα χέρια όλων των αρχιερέων, οι οποίοι στη συνέχεια κάθονται για να παρακολουθήσουν το υπόλοιπο της τελετής.

Διαμαρτυρίες σε Αρχιεπισκοπή και Πάφο

Μέχρι στιγμής και παρά την εξαγγελία υποστηριχτών του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού για διοργάνωση εκδήλωσης διαμαρτυρίας, δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε παρατράγουδο.

Σημειώνεται, πως στο διαδίκτυο υποστηρικτές του εν αργία μητροπολίτη Τυχικού αντιδρούν έντονα με αναρτήσεις τους, ενώ έχουν εξαγγείλει και τη διοργάνωση εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από την Αρχιεπισκοπή κατά τη διάρκεια της χειροτονίας του νέου μητροπολίτη.

Πάντως, άτομα τα οποία στηρίζουν τον κ. Γρηγόριο θεωρούν ότι πολλοί από τους αντιδρούντες προέρχονται από την Ελλάδα, ότι είναι αποτειχιστές και ότι δεν εκπροσωπούν τον λαό της Πάφου. Θεωρούν, επίσης, πως μπορεί αριθμός Παφίων να διαφωνούν με τον τρόπο που έγινε η απομάκρυνση Τυχικού ή να τη δέχτηκαν με βαριά καρδιά, αλλά η πλειονότητα των πιστών συναισθανόμενη την ανάγκη ενότητας της Εκκλησίας, θα αποδεχθεί τον νέο μητροπολίτη.

Μέχρι και χθες βράδυ, στο διαδίκτυο γινόταν χαμός, με άτομα τα οποία φέρονται να είναι υποστηρικτές του εν αργία μητροπολίτη Τυχικού, να επιτίθενται με χαρακτηρισμούς τόσο στο νέο μητροπολίτη όσον και στον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Όσον αφορά την εκδήλωση, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έξω από την Αρχιεπισκοπή, αλλά κι έξω από τον καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, αναφέρεται πως «αποτελεί διαμαρτυρία και ένσταση κατά της αντικανονικής εκλογής του ψευδομητροπολίτου Πάφου Γρηγορίου, φωνάζοντας όσοι πιστοί ως από μία καρδιά με μία φωνή το “ανάξιος”». Και η ανάρτηση-πρόσκληση για τη διαμαρτυρία, συνεχίζει: «Και αν συμβεί να ακουστεί η φωνή “ανάξιος”, οφείλει ο χειροτονών να σταματήσει τη θεία λειτουργία και να ρωτήσει γιατί είναι ανάξιος και να υπάρξει εξήγηση από τους πιστούς».

Πάντως, τουλάχιστον τέσσερα λεωφορεία ετοιμάζονται για την Πάφο με σκοπό να φωνάξουν «άξιος» στον νέο Μητροπολίτη.