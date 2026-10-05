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Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 υποχώρησε το ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς οι ανησυχίες για την πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρώπης ενίσχυσαν τις πωλήσεις του κοινού νομίσματος.

Κατά τις ασιατικές συναλλαγές, το ευρώ σημείωσε πτώση έως 0,8%, στα 1,1161 δολάρια, με τα hedge funds να προχωρούν σε σημαντικές ρευστοποιήσεις. Σύμφωνα με το Bloomberg, πληροφορίες ότι αξιωματούχοι της ισπανικής κυβέρνησης προετοιμάζονται για πρόωρες εκλογές ενέτειναν την αβεβαιότητα, ενώ η αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση.

Την Παρασκευή, η διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικών και αντίστοιχων γερμανικών κρατικών ομολόγων, δηλαδή το πρόσθετο κόστος δανεισμού της Γαλλίας έναντι της Γερμανίας, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Σύμφωνα με στελέχη συναλλαγών που μίλησαν στο Bloomberg, επενδυτικά κεφάλαια που πραγματοποιούν βραχυπρόθεσμες κινήσεις στην Ασία πούλησαν ευρώ και αγόρασαν δολάρια στην αγορά άμεσης παράδοσης. Η υποχώρηση της ισοτιμίας ενεργοποίησε στη συνέχεια πρόσθετες πωλήσεις, συνδεδεμένες με θέσεις στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Homin Lee, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομίας στη Lombard Odier Singapore, δήλωσε ότι οι αγορές ομολόγων και συναλλάγματος αποτυπώνουν την ανησυχία των επενδυτών για την αυξανόμενη πολιτική αστάθεια στη Γαλλία και την επιδείνωση της δημοσιονομικής της θέσης, ενόψει των εκλογών του 2027.

Η Γαλλία στο επίκεντρο των ανησυχιών

Οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται απρόθυμα να συμβιβαστούν με την απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της επόμενης χρονιάς.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα δείχνει ότι η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν και ο εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν αναμένεται να περάσουν στον δεύτερο γύρο.

Σε σημείωμά τους την Παρασκευή, αναλυτές της JPMorgan, μεταξύ των οποίων η Meera Chandan, εκτίμησαν ότι η αγορά συναλλάγματος δεν έχει αποτυπώσει πλήρως τις πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα. Κατά την εκτίμησή τους, αυτό αφήνει το ευρώ εκτεθειμένο σε περαιτέρω απώλειες, ιδιαίτερα έναντι του ελβετικού φράγκου και του ιαπωνικού γεν.

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι το κοινό νόμισμα δεν έχει ενσωματώσει πλήρως τη διεύρυνση των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών τίτλων και τους κινδύνους ακραίων εξελίξεων. Χαρακτήρισαν, παράλληλα, υπερβολικά υψηλή την ισοτιμία ευρώ–ελβετικού φράγκου, εκτιμώντας ότι μπορεί να υποχωρήσει περαιτέρω.

Τη Δευτέρα, το ευρώ κατέγραψε τρίτη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών έναντι του ελβετικού φράγκου, με πτώση περίπου 0,5%.

Πρόσθετη πίεση από την ενίσχυση του δολαρίου

Το ευρώ δέχεται πιέσεις και από την άνοδο του δολαρίου, το οποίο στηρίζεται στις προσδοκίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται να προχωρήσει σε τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων έως τον Ιούλιο, με στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index ενισχύθηκε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη Fiona Lim, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια συναλλάγματος στη Malayan Banking Berhad, το δολάριο φαίνεται να έχει απορροφήσει τις επιπτώσεις από τα ασθενέστερα στοιχεία για την αγορά εργασίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή.

Η ίδια ανέφερε ότι το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην Ευρωζώνη, μετά τη σημαντική διεύρυνση των spreads των γαλλικών συμβολαίων ασφάλισης έναντι αθέτησης πληρωμών, γνωστών ως credit default swaps, την προηγούμενη εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή, πρόσθεσε, έχει επαναφέρει στο επίκεντρο τη δημοσιονομική κατάσταση και άλλων υπερχρεωμένων οικονομιών της περιφέρειας της Ευρωζώνης, ενισχύοντας περαιτέρω το δολάριο.

Πηγή: Bloomberg