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Ένα ακόμη βήμα προς την πρακτική δοκιμή του ψηφιακού ευρώ κάνει το Ευρωσύστημα, καλώντας εμπόρους ηλεκτρονικού εμπορίου και mobile commerce (αγορές μέσω κινητών συσκευών), που δραστηριοποιούνται στη ζώνη του ευρώ, να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έρχεται μετά την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (PSP) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης προετοιμασίας για το ψηφιακό ευρώ. Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι να δοκιμαστεί στην πράξη η τεχνική λειτουργικότητα, οι επιχειρησιακές διαδικασίες και η συνολική εμπειρία χρήστη ενός συστήματος ψηφιακών πληρωμών σε ευρώ. Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί μια δοκιμαστική έκδοση του ψηφιακού ευρώ, η οποία θα είναι λειτουργικά και τεχνικά παρόμοια με το προβλεπόμενο ψηφιακό ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποτελεί νόμιμο χρήμα.

Οι έμποροι που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ψηφιακές πληρωμές σε ευρώ σε πραγματικές συνθήκες ηλεκτρονικού και mobile commerce. Παράλληλα, θα μπορούν να εξετάσουν πώς μια μελλοντική λύση ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις υφιστάμενες διαδικασίες checkout και πληρωμών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εμπειρία του πελάτη. Οι συμμετέχοντες έμποροι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το δοκιμαστικό σύστημα και να μεταφέρουν στην ΕΚΤ τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, τις ανάγκες των επιχειρήσεων, την τεχνική ενσωμάτωση και τη συνολική εμπειρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ευρωσύστημα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα όχι μόνο ως τεχνική δοκιμή αλλά και ως μηχανισμό συλλογής ανατροφοδότησης από την αγορά. Τα συμπεράσματα από τη συμμετοχή των εμπόρων αναμένεται να συμβάλουν στις μελλοντικές αποφάσεις σχεδιασμού και στη βελτίωση των διαδικασιών χρήσης του ψηφιακού ευρώ.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται οικονομική αμοιβή. Οι έμποροι που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν συμφωνία συμμετοχής με την ΕΚΤ, ενώ θα πρέπει παράλληλα να έχουν ή να προσαρμόσουν τη συμβατική τους σχέση με έναν από τους συμμετέχοντες παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την ΕΚΤ, με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και σταθμισμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η εμβέλεια της επιχείρησης στην αγορά, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η καταλληλότητά της για τις ανάγκες του πιλοτικού προγράμματος.

Παράλληλα, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο πρόγραμμα επιπλέον τοπικούς εμπόρους μέσω ξεχωριστών διαδικασιών. Πέρα από τις δοκιμές λειτουργικότητας, το πιλοτικό πρόγραμμα θα χρησιμεύσει ως ένα σημαντικό φόρουμ συνεργασίας μεταξύ εμπόρων, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και του Ευρωσυστήματος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το πιλοτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί με διαφάνεια, αντανακλώντας τη δέσμευση του Ευρωσυστήματος για μια υπεύθυνη και αξιόπιστη εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ, σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για την έκδοση στο μέλλον.

Η τελική απόφαση για το εάν θα εκδοθεί ψηφιακό ευρώ θα ληφθεί μόνο αφού εγκριθεί η σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι συνεχιζόμενες προετοιμασίες του Ευρωσυστήματος για το ψηφιακό ευρώ θα υλοποιηθούν με ευελιξία, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τη νομοθετική διαδικασία.