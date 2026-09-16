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Η κυπριακή τραπεζική αγορά εισέρχεται σε μια νέα φάση, καθώς πίσω από τη συγκέντρωση του κλάδου σε λίγους μεγάλους ομίλους αναπτύσσεται ένας πιο διακριτός ανταγωνισμός από μικρότερες και πιο εξειδικευμένες τράπεζες. Η εικόνα δεν αποτυπώνεται μόνο στο μέγεθος των ισολογισμών ή στα μερίδια αγοράς, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες τιμολογούν τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις τους.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Ιούλιο του 2026 προσφέρουν, για πρώτη φορά με τόσο καθαρό τρόπο, τη δυνατότητα να συγκριθεί η τιμολογιακή πολιτική κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Η σύγκριση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι μικρότερες τράπεζες δεν διαθέτουν το μέγεθος των δύο μεγάλων ομίλων, μπορούν όμως να αξιοποιήσουν την ευελιξία, την εξειδίκευση και -σε ορισμένες περιπτώσεις- να προσφέρουν πιο επιθετικά επιτόκια, για να διεκδικήσουν καταθέσεις, στεγαστικά και επιχειρηματικές χορηγήσεις.

Το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), το χαμηλότερο επιτόκιο κατέγραψε η Alpha Bank Cyprus Ltd με 2,72%, έναντι μέσου όρου 3,24% για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Το δεύτερο χαμηλότερο 3,11% έχει η Ancoria Bank και ακολουθεί η Eurobank Ltd με 3,23%, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 3,55%, η Τράπεζα Κύπρου 3,37%. Στα δάνεια προς επιχειρήσεις έως €1 εκατ., το χαμηλότερο επιτόκιο προσέφερε η Eurobank Limited με 4,19%, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank Cyprus Ltd με 4,36%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ με 4,47%, η Τράπεζα Κύπρου 4,74% και η Ancoria Bank με 4,79%.

Ο μέσος όρος στην Κύπρο σε αυτή την κατηγορία ήταν 4,51%.

Στις νέες καταθέσεις νοικοκυριών έως 1 έτυς, το υψηλότερο επιτόκιο προσέφερε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ με 1,62%, από 1,64% τον Ιούνιο, ακολουθούμενη από την Alpha Bank Cyprus Ltd με 1,45% από 1,39% τον προηγούμενο μήνα, τη Eurobank με 1,32% από 1,51% και τη Societe Generale Bank Cyprus Ltd με επίσης 1,32%.

Στις υπόλοιπες τράπεζες το μέσο επιτόκιο στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν 1,27% για την Ancoria Bank, για την Τράπεζα Κύπρου 1,11% Αντίθετα, το χαμηλότερο επιτόκιο μεταξύ των βασικών εγχώριων ιδρυμάτων κατέγραψε ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 0,84%, χωρίς να παρουσιάζει μεταβολή. Ο μέσος όρος στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 1,27% από 1,42% τον Ιούνιο.

Στις νέες καταθέσεις επιχειρήσεων έως 1 έτος, πρώτη ήταν η Ancoria Bank Ltd με 1,94%, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank Cyprus Ltd με 1,66%, η Eurobank Limited με 1,57%, η Τράπεζα Κύπρου με 1,35% και ο κυπριακός μέσος όρος ήταν 1,56%.