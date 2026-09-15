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Δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα οδηγούσαν το επιτόκιο από το 2,5% στο 3%, αποτιμούν οι αγορές μετά την αύξηση της περασμένης εβδομάδας. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν ως προς το χρονοδιάγραμμα, ενώ στα στοιχεία της LSEG εμφανίζεται και ενδεχόμενο τρίτης αύξησης εντός του 2027, με πιθανότητες χαμηλότερες του 50%.

Η τιμολόγηση της αγοράς μέσω της LSEG τοποθετεί την πρώτη αύξηση τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο και τη δεύτερη έως τον Απρίλιο του 2027. Το ECB Watch Tool αποτυπώνει ταχύτερη πορεία, με δύο αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, ώστε το επιτόκιο να φτάσει στο 3% πριν από το τέλος του έτους.

Πρόκειται για προσδοκίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, οι οποίες μεταβάλλονται, και όχι για αποφάσεις της ΕΚΤ.

Πιθανότερη η αύξηση τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, για τη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου, η πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,75%, διαμορφώνεται στο 57,4%. Η πιθανότητα διατήρησης του επιτοκίου στο 2,5% βρίσκεται στο 42,6%.

Οι εκτιμήσεις αυτές προκύπτουν από συναλλαγές σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων OIS. Το ECB Watch Tool, που αντλεί ενδείξεις από παράγωγα συνδεδεμένα με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ €STR, έδινε τη Δευτέρα υψηλότερη πιθανότητα, 62%, για αύξηση στο 2,75% τον Οκτώβριο.

Για τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου, τα στοιχεία της LSEG ανεβάζουν στο 92,2% την πιθανότητα το επιτόκιο να βρίσκεται στο 2,75%.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για το πότε θα φτάσει στο 3%

Το ECB Watch Tool δίνει πιθανότητα 52,7% για επιτόκιο 3% τον Δεκέμβριο, αποτυπώνοντας προσδοκία για δύο διαδοχικές αυξήσεις πριν από το τέλος του 2026.

Στη LSEG, η πιθανότητα για επιτόκιο 3% διαμορφώνεται στο 50,5% τον Μάρτιο του 2027 και αυξάνεται στο 64% για τη συνεδρίαση της 29ης Απριλίου.

Παράλληλα, η αγορά αρχίζει να αποτιμά και το ενδεχόμενο ανόδου στο 3,25%. Οι σχετικές πιθανότητες παραμένουν κάτω από το 50%, στο 37,3% για τον Ιούνιο, στο 45,9% για τον Ιούλιο και στο 46,1% για τον Σεπτέμβριο του 2027. Συνεπώς, μια τρίτη αύξηση δεν αποτελεί ακόμη το επικρατέστερο σενάριο.

Το ECB Watch Tool δεν δημοσιεύει αντίστοιχες πιθανότητες για τις συνεδριάσεις του επόμενου έτους.

Fed: Προσδοκίες για τρεις αυξήσεις έως τον Μάρτιο

Ανοδική πορεία επιτοκίων αποτυπώνουν τα στοιχεία της LSEG και για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αν και οι πιθανότητες εμφανίζονται πιο ασταθείς από εκείνες για την ΕΚΤ.

Για τη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου, η πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, από το επίπεδο του 3,625% στο 3,875% που χρησιμοποιεί η αποτίμηση, φτάνει στο 67,5%.

Τον Οκτώβριο, επικρατέστερο εμφανίζεται το σενάριο παύσης, με πιθανότητα 53%. Για τον Δεκέμβριο, η πιθανότητα νέας αύξησης στο 4,125% διαμορφώνεται στο 65,3%, ενώ για τον Μάρτιο του 2027 η πιθανότητα ανόδου στο 4,375% φτάνει στο 61,5%.

Μετά από αυτές τις τρεις αυξήσεις, η αγορά αποτιμά διατήρηση των επιτοκίων έως τον Ιούλιο. Η συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται με φόντο την απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική και στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μειώσεις επιτοκίων.

Capital.gr