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Η φράση «αυξήσεις επιτοκίων» και ο όρος «νομισματική πολιτική» αρκούν για να προκαλέσουν άγχος στους περισσότερους δανειολήπτες. Αυτός ο φόβος, τις περισσότερες φορές, δεν πηγάζει από την ίδια την αλλαγή των αριθμών, αλλά από την άγνοια. Όταν δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς επηρεάζεται η δική μας μηνιαία δόση, κάθε είδηση για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών φαντάζει ως μια απειλή με κάπως αόριστο περιεχόμενο.

Η λύση βρίσκεται στην καλή πληροφόρηση, και η αρχή γίνεται από τη δανειακή σύμβαση που ο κάθε δανειολήπτης έχει συνάψει με την τράπεζά του. Δε χρειάζεται να διαβάσετε ολόκληρη τη δανειακή σας σύμβαση των δέκα ή περισσότερων σελίδων. Αρκεί να ανατρέξετε στην πρώτη ή στη δεύτερη σελίδα του εγγράφου, όπου αναγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του δανείου σας και, κυρίως, ο τύπος του επιτοκίου και το περιθώριο, τα οποία συνήθως καταγράφονται σε έναν μικρό πίνακα με τους προαναφερθέντες, βασικούς αριθμούς.

Στην Κύπρο, τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Επιτόκιο Euribor: Είναι το διατραπεζικό επιτόκιο της Ευρωζώνης. Μεταβάλλεται καθημερινά στην αγορά και αναπροσαρμόζεται περιοδικά στο δάνειό σας (π.χ. κάθε 3 ή 6 μήνες). Αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας και τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Φέτος οι δανειολήπτες σε Euribor έχουν ήδη προσέξει αύξηση στο εν λόγω επιτόκιο αναφοράς και κατ’ επέκταση στη δόση του δανείου τους.

2. Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ: Συνδέεται απευθείας με το κύριο επιτόκιο αναχρηματοδότησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μεταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο όταν η ΕΚΤ συνεδριάζει και αποφασίζει επίσημα να αυξήσει ή να μειώσει τα επιτόκια αναφοράς της. Μετά την εκάστοτε απόφαση και αναλόγως της σύμβασης του κάθε πελάτη, αντίστοιχα μεταβάλλεται και η δόση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ έχει ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου κι έπειτα. Εάν για παράδειγμα η δόση κάποιοι δανειολήπτη καταβάλλεται στις 15 κάθε μήνα, τότε τον επόμενο μήνα θα δει μια μικρή διαφορά προς τα πάνω και ανεξάρτητα από το ότι η απόφαση του ΕΚΤ λήφθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

3. Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας: Καθορίζεται από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, με βάση το δικό του κόστος άντλησης κεφαλαίων και την πολιτική του. Αυξάνεται ή μειώνεται με απόφαση της τράπεζας, ακολουθώντας γενικότερες οικονομικές συνθήκες (συνήθως το καταθετικό επιτόκιο που δίνει η ίδια η τράπεζα ή το τοπικό σύστημα), αλλά όχι αυτόματα με τις κινήσεις της ΕΚΤ.

Σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των επιτοκίων, το κλειδί είναι η ψυχραιμία και η σωστή γνώση. Αντί να υιοθετούμε απόψεις και «συμβουλές» από ανεύθυνες ή μη έγκυρες πηγές, είναι απαραίτητο να απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες και να διατηρούμε ανοιχτή, ειλικρινή επικοινωνία με την τράπεζά μας. Η γνώση του τι ακριβώς πληρώνουμε μετατρέπει το άγχος σε έλεγχο.

*Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου