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Για απόπειρα εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού μέσω ψεύτικων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιεί η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού Λτδ, η οποία έχει ήδη καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας, οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες και λογαριασμοί διαφημίζουν ψευδώς ότι παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης για την ηλεκτρονική πρόσβαση στην αγορά μετοχών της.

Η Εταιρεία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην εμπιστεύεται ανεπίσημες πηγές και να μην παραχωρεί προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις για αγορά μετοχών

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι η www.pccppc.cy. Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέλους για αγορά μετοχών, μετά την επίσημη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 22 Ιουλίου 2026, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου www.shares.pccpc.cy, τον οποίο η Εταιρεία υποδεικνύει ως ασφαλή.

Παράλληλα, η Εταιρεία τονίζει ότι διαθέτει δικό της τηλεφωνικό κέντρο και ότι κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, να μεσολαβεί ή να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης εκ μέρους της.

Η επίσημη καταγγελία στις αστυνομικές αρχές υποβλήθηκε με αίτημα τον άμεσο τερματισμό της λειτουργίας των ιστοσελίδων και λογαριασμών που η Εταιρεία χαρακτηρίζει παράνομους.

Τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας

Για διευκρινίσεις ή επιβεβαίωση πληροφοριών, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν αποκλειστικά με τα επίσημα κανάλια της Εταιρείας:

Τηλεφωνικό κέντρο: 97913011, 97913012, 97913013, 97913014

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support.pccppc@cytanet.com.cy