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Παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στα κρέατα και τα ψάρια ζητά το ΚΕΒΕ με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, προειδοποιώντας ότι η λήξη του μέτρου ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξήσεις των τελικών τιμών και να επηρεάσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου, Φιλόκυπρος Ρουσουννίδης, το ΚΕΒΕ εισηγείται την παράταση της ισχύος του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 168/2026, χωρίς να προσδιορίζει τη διάρκεια της επέκτασης που ζητά.

Όπως υποστηρίζει, η εφαρμογή του μέτρου έχει συμβάλει ουσιαστικά στη συγκράτηση των τιμών βασικών ειδών διατροφής, στηρίζοντας τα κυπριακά νοικοκυριά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, ο μηδενικός ΦΠΑ έχει αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων, οι οποίες εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό, μεταφορικό και εργασιακό κόστος, καθώς και από τις γενικότερες πληθωριστικές τάσεις.

Το Επιμελητήριο εκτιμά ότι η επαναφορά του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ στα συγκεκριμένα αγαθά θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο τους καταναλωτές όσο και τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τιμές, σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας.

Κατά το ΚΕΒΕ, η συνέχιση του μέτρου θα στηρίξει την αγορά, θα συμβάλει στη σταθερότητα των τιμών βασικών προϊόντων διατροφής και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο συνδέει επίσης την παράταση με την ευρύτερη προσπάθεια διατήρησης συνθηκών οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.

Η επιστολή κοινοποιείται στον έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη, με το ΚΕΒΕ να δηλώνει διαθέσιμο για περαιτέρω συζήτηση και να εκφράζει την προσδοκία για θετική ανταπόκριση.