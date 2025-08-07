Η παγκόσμια χρηματοδότηση VC έφτασε τα $101,05 δισ. μέσω 7.356 συμφωνιών

Η Αμερική προσέλκυσε ισχυρές επενδύσεις ύψους $72,7 δισ. στο Β’ τρίμηνο 2025

Η Ασία συνεχίζει να καταγράφει υποτονικές επενδύσεις VC, με μόλις $12,8 δισ. το Β’ τρίμηνο 2025

Η παγκόσμια επενδυτική δραστηριότητα σε venture capital μειώθηκε από $128,4 δισ. το Α’ τρίμηνο 2025 στα $101,05 δισ. το Β’ τρίμηνο 2025, σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση του Venture Pulse από το KPMG Private Enterprise. Παρά τη μείωση, το Β’ τρίμηνο παρέμεινε σχετικά ισχυρό, δεδομένων των γεωπολιτικών συγκρούσεων, των εμπορικών εντάσεων και της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, καθώς το Α’ τρίμηνο περιλάμβανε την «εξαιρετική» αύξηση $40 δισ. από την OpenAI.

Η εστίαση των VC επενδυτών παρέμεινε κυρίως σε επενδυτικές ευκαιρίες μεγάλης κλίμακας, ειδικά στους τομείς του AI και του defencetech. Η μεγαλύτερη συμφωνία του τριμήνου ήταν η επένδυση $14,3 δισ. στη Scale AI με έδρα τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του κλάδου. Ωστόσο, ο όγκος των παγκόσμιων συμφωνιών VC μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετίας, φτάνοντας τις 7.356 το Β’ τρίμηνο από 9.314 το Α’ τρίμηνο, καθώς οι επενδυτές περιορίστηκαν εκτός ανθεκτικών κλάδων όπως το AI, το fintech και το defencetech.

Η Αμερική ηγήθηκε παγκοσμίως στην VC επενδυτική δραστηριότητα, προσελκύοντας $72,7 δισ. – πάνω από το 70% των συνολικών επενδύσεων του Β’ τριμήνου, με τις ΗΠΑ να συνεισφέρουν πάνω από $70 δισ. Η Ευρώπη ακολούθησε μακρινή δεύτερη με $14,6 δισ. σε 1.733 συμφωνίες, ενώ η Ασία παρέμεινε πίσω με $12,8 δισ. σε 2.022 συμφωνίες.

«Παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, με γεωπολιτικές εντάσεις και σημαντικές εμπορικές αβεβαιότητες, το Β’ τρίμηνο 2025 έδειξε ότι οι επενδύσεις σε venture capital παραμένουν ανθεκτικές – ειδικά σε τομείς που οδηγούν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Conor Moore, Global Head of Private Enterprise της KPMG International και Partner στην KPMG στις ΗΠΑ. «Ενώ οι επενδυτές είναι πιο επιφυλακτικοί συνολικά, παραμένει ισχυρή η πεποίθηση πίσω από τα megadeals που βλέπουμε σε AI, defencetech και fintech. Αυτό που παρατηρούμε είναι μια ανακατανομή κεφαλαίων, όχι υποχώρηση».

Κύρια Σημεία του Β’ Τριμήνου 2025:

Η παγκόσμια VC επένδυση έπεσε από $128,4 δισ. (9.314 deals) το Α’ τρίμηνο στα $101,05 δισ. (7.356 deals) το Β’ τρίμηνο.

Η επένδυση στην Αμερική μειώθηκε από $98,5 δισ. στα $72,7 δισ. QoQ, με τις ΗΠΑ από $93 δισ. σε $70 δισ.

Η Ευρώπη διατήρησε περίπου σταθερό επίπεδο στα $14,6 δισ., ενώ η Ασία είχε μία από τις πιο αδύναμες επιδόσεις της δεκαετίας με $12,8 δισ.

Corporate VC (CVC) μειώθηκε από $82,7 δισ. στο $50,2 δισ. με τις ΗΠΑ να ευθύνονται για $36,2 δισ. Η Ασία σημείωσε δεκαετή χαμηλό με $6 δισ.

Το software παρέμεινε κορυφαίος κλάδος με επενδύσεις $116,1 δισ. ως το τέλος του Β’ τριμήνου.

Η παγκόσμια αξία εξόδων (exits) αυξήθηκε στα $111,1 δισ. από $88,9 δισ.

Η παγκόσμια συγκέντρωση κεφαλαίων VC παρέμεινε αργή με μόλις $48,8 δισ. ως το τέλος του Β’ τριμήνου.

Οι ΗΠΑ κυριάρχησαν στο AI, προσελκύοντας όλες τις $1 δισ.+ επενδύσεις, όπως:

Scale AI ($14,3 δισ.), World View ($2,5 δισ.), Anduril Industries ($2,5 δισ.), Thinking Machines Lab ($2 δισ.), Safe Superintelligence ($2 δισ.).

Στην Ευρώπη, μεγάλες AI-focused defencetech συμφωνίες περιλάμβαναν τη γερμανική Helsing ($682 εκατ.) και την πορτογαλική Tekever ($500 εκατ.).

Το Fintech γνώρισε νέα άνθηση με επενδύσεις όπως:

Plaid (ΗΠΑ – $575 εκατ.), XY Miners (ΗΒ – $300 εκατ.), Scalable Capital (Γερμανία – $174 εκατ.), Clara (Βραζιλία – $80 εκατ.).

Σημαντικά IPOs όπως Circle, Chime, eToro.

Στην Αμερική, επενδύσεις VC έφτασαν $72,7 δισ. σε 3.425 συμφωνίες. Το software παρέμεινε ο ακρογωνιαίος λίθος με $99 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στην Ευρώπη, το VC investment έφτασε τα $14,6 δισ. με προτίμηση σε μεγαλύτερα, late-stage deals. Σημαντικές συμφωνίες: Helsing, Tekever, Cato Networks ($359 εκατ.), Believ ($338,7 εκατ.), AI21 Labs και XY Miners ($300 εκατ. έκαστο).

Η Ασία παρέμεινε ασθενής με $12,8 δισ. σε 2.022 deals. Μεγαλύτερες συμφωνίες: Zelos Tech ($300 εκατ.), Yangtze Memory ($218,9 εκατ.), PB Healthcare (Ινδία – $218 εκατ.), Porter και Groww ($200 εκατ. έκαστο). Οι επενδύσεις σε software ήταν μόλις $5,2 δισ.

Οι προβλέψεις για το Γ’ Τρίμηνο 2025 παραμένουν επιφυλακτικές λόγω καθυστερήσεων σε εξόδους, γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιοτήτων σε εμπορικές πολιτικές. Το AI αναμένεται να παραμείνει ο πιο ελκυστικός κλάδος, με αυξημένο ενδιαφέρον για defencetech, healthtech και fintech.

Ο Παγκράτιος Βανέζης, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τομέα Ιδιωτικής Επιχειρηματικότητας & Νεοφυών Επιχειρήσεων, ΚPMG Kύπρου, σχολίασε:

“Ενώ το παγκόσμιο τοπίο του venture capital εξακολουθεί να κυριαρχείται από megadeals στους τομείς του AI και του defencetech, η Ευρώπη συνεχίζει να εστιάζει στη μείωση του ρίσκου και στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου, προτιμώντας πιο ασφαλείς, πιο ώριμες επενδύσεις — ιδιαίτερα στον τομέα του AI. Την ίδια στιγμή, διακρίνουμε μοναδικές ευκαιρίες για την Κύπρο να αξιοποιήσει τη στρατηγική της θέση και το αναπτυσσόμενο tech οικοσύστημά της, ώστε να προσελκύσει περιφερειακές επενδύσεις. Με στοχευμένες πολιτικές και έμφαση σε τομείς όπως το fintech, το defencetech και οι emerging technologies, η Κύπρος μπορεί να εδραιωθεί ως ανταγωνιστικός κόμβος που γεφυρώνει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική — ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αναζητούν ανθεκτικές αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης”.