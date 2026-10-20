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Χρειαζόμαστε θετικά νέα για το Κυπριακό και ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς αν αναμένουμε κάτι σήμερα, είπε ότι «με αυτή τη διάθεση προσέρχομαι στη συνάντηση, για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα επί των τριών πτυχών που έχει αναφέρει ο ΓΓ των ΗΕ, δηλαδή ουσία, μεθοδολογία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα με τη συνάντηση εδώ στη Λευκωσία, υπάρχει σε εξέλιξη μια σημαντική, θεωρώ, πρωτοβουλία από πλευράς ΕΕ. Άρα, ας ελπίσουμε και από εκεί να έχουμε κάποια θετικά νέα. Σίγουρα χρειαζόμαστε θετικά νέα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όσον αφορά τη δική μας πλευρά, (προσερχόμαστε) με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, με θετική διάθεση για να έχουμε αποτελέσματα».