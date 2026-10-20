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Νέα συνάντηση θα πραγματοποιήσουν σήμερα, Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 11.00 το πρωί στα Γραφεία των Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Όπως είχαν ανακοινώσει τα Ηνωμένα Έθνη, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών την περασμένη εβδομάδα, “συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “οι δύο ηγέτες προσβλέπουν στην επικείμενη επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν”.

Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συμμετάσχουν από κοινού στις προσεχείς συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία και της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε χθες ότι πηγαίνει στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη με ένα και μοναδικό στόχο “να έχουμε θετικές εξελίξεις” και εξέφρασε την ελπίδα να γίνουν ανακοινώσεις και για διάνοιξη νέου οδοφράγματος. Eπίσης προανήγγειλε τριμερή συνάντηση του ιδίου και του Τ/κ ηγέτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ εντός Οκτωβρίου.

Είπε ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση και έχουν ήδη δοθεί και κάποιες ημερομηνίες για την κάθοδο της κ. Ολγκίν και για κοινή συνάντησή της με τους ηγέτες.

“Απαντήσαμε θετικά, εκτιμώ ότι θα απάντησε θετικά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και πραγματικά ελπίζω αύριο (σήμερα) να έχουμε θετικά νέα να ανακοινώσουμε”, είπε. Σε ερώτηση για την ακριβή ημερομηνία είπε ότι είναι εντός Οκτωβρίου και εναπόκειται στα ΗΕ να ανακοινώσουν την ημερομηνία.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει ανακοίνωση για διάνοιξη νέου οδοφράγματος απάντησε “μακάρι να υπάρξει”.

“Είμαστε έτοιμοι εμείς αν υπάρχει ανταπόκριση, φυσικά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μία τέτοια ανακοίνωση, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, τα οποία έθεσε ο Γενικός Γραμματέας, ουσία, μεθοδολογία, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης”, είπε ο ΠτΔ.

Σε άλλη ερώτηση αν υπάρχει θετική αντιμετώπιση από την τ/κ πλευρά είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς.

“Νομίζω μίλησε ο κ. Ερχιουρμάν δημόσια, έχει πει τις απόψεις. Έχω σχολιάσει την συνέντευξή του, να αναμένουμε να δούμε και θα είμαστε εδώ μετά τη συνάντησα να τα σχολιάσουμε”, ανέφερε ο Πρόεδρος.

ΚΥΠΕ